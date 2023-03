Permettre aux personnes âgées de vivre dignement

La bibliothèque de Chiconi a fait salle comble ce week-end à l’occasion de la troisième édition du salon des Kokos et Bakokos. Organisé, entre autres, par la FMAPAR (Fédération Mahoraise des Associations des Personnes Âgées et des Retraites), plusieurs intervenants (Conseil départemental, CSSM, ARS, CCAS, etc.) se sont succédé pour parler de l’habitat pour les personnes âgées dans l’île.

Car en effet, une des missions de la FMAPAR est d’assurer la reconnaissance et la dignité des personnes âgées. Pour cela elle se mobilise en mettant en place des actions de sensibilisation en collaborant avec des associations et différents organismes afin d’informer les séniors sur leurs droits. « Aujourd’hui, de nombreuses personnes âgées sont encore prises en charge par les familles. Ces Bakokos et Kokos doivent malgré tout trouver leur place dans une société mahoraise en pleine mutation », explique alors Hadhurami Bacar, président de la FMAPAR.

Améliorer les conditions d’habitation de nos aînés

Plusieurs dispositifs d’aide sont disponibles et accessibles pour les séniors, encore faut-il les connaître. C’est dans ce but que plusieurs intervenants sont venus présenter et expliquer les différents dispositifs dont ont droit les personnes âgées dans l’île. Elles seraient ainsi près de 24.000, selon le président de la FMAPAR. Certaines sont dans des situations précaires et délicates comme les diabétiques, les personnes handicapées ou encore celles se trouvant dans la pauvreté. « Nous devons être généreux et courageux afin de les aider. Notre objectif aujourd’hui est de transmettre les informations nécessaires et les dispositifs d’aide afin d’améliorer la vie des personnes âgées, car c’est un devoir pour nous qu’elles se sentent chez elle le mieux possible », insiste Hadhurami Bacar.

Les différents opérateurs du territoire ont ainsi à leur disposition de nombreux outils leur permettant d’intervenir dans les familles en faisant par exemple des travaux que ce soit de peinture ou encore l’installation de sanitaires et de rampes d’accès aux normes en vigueur, comme le rappelle la représentante du Conseil départemental. « Nous devons aider les personnes âgées à vivre correctement. Des dispositifs comme le FASUL (Fonds d’Aide Sociale Urgence Logement) permettent ainsi d’intervenir auprès des personnes en difficultés et de leur offrir un logement aux conditions sanitaires dignes, l’accès à l’eau et à l’électricité et avoir aussi une cuisine fonctionnelle ».

Le montant de l’aide peut s’élever jusqu’à 20.000 euros par personne. Idem pour l’aide à la pierre, un autre dispositif, qui permet d’obtenir jusqu’à 25.000 euros par personne ou encore le FSL (Fonds Solidarité Logement) qui dépend, lui, des ressources financières des personnes et donne droit à des aides pour faire face aux impayés de loyers, ou de factures d’eau et d’électricité. « Nous voulons ainsi permettre aux personnes qui y ont droit d’accéder à ces aides », poursuit-elle.

La CSSM était également représentée lors de ce salon, et pour la caisse, il s’agit d’améliorer les conditions de vie des personnes âgées à leur domicile. « Elles sont de plus en plus isolées. Nous devons les accompagner c’est un enjeu majeur pour notre territoire, indique sa représentante. Nous devons favoriser au maximum leur accès aux droits. Pour cela la CSSM peut octroyer des aides allant jusqu’à 8.000 euros afin de préserver l’autonomie des personnes âgées en améliorant leur habitat. Il est donc nécessaire de coordonner les acteurs pour répondre aux besoins des personnes âgées ».

Enfin les CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) disposent également d’aides et des dispositifs pour améliorer les conditions de vie. « Nous proposons des compléments pour venir en aide aux personnes dans le besoin, indique la directrice du CCAS de Chiconi. Nous analysons les besoins des personnes, les informons, les guidons pour les aider à avoir les aides auxquelles elles ont droit ». Le CCAS de Chiconi a ainsi des conventions avec plusieurs entreprises comme EDM et peut proposer des chèques énergie, eau, ainsi que des aides pour les achats alimentaires, d’électroménagers mais aussi pour les loyers impayés.

Ce salon a ainsi permis de favoriser les échanges entre les professionnels et les institutionnels autour du thème de l’habitat pour les séniors et de proposer des solutions. Mais surtout son but était de rappeler et d’expliquer les aides et les dispositifs mis en place pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées dans l’île.

Benoît Jaegler