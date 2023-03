Recyclage des déchets agricoles : les DROM s’engagent !

Le foncier, c’est rare et cher. Encore plus à Mayotte qu’ailleurs où il faut passer du droit coutumier au commun. Arrivé à un point de non-retour de grignotage des parcelles par un habitat « spontané », la mise en place de grands projets et l’insalubrité recommandaient au maire de Mamoudzou d’agir en proposant des Assises pourvoyeuses de solution