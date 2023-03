Le parc naturel marin lance la 5e édition de son appel à projets « les ambassadeurs du lagon dans les villages »

Cet appel à projets s’adresse aux associations et collectivités de Mayotte. Les projets doivent s’inscrire dans une démarche de mobilisation citoyenne et doivent concerner plusieurs thématiques, comme le patrimoine naturel, le patrimoine culturel, l’usage durable, la pollution.

Les projets peuvent porter sur la mise en oeuvre d’actions de sensibilisation à l’environnement marin, la contribution à l’évolution des comportements vers des pratiques plus durables et respectueuses de l’environnement marin, ainsi que l’acquisition de connaissances sur le milieu marin et ses usages.

Les subvention peuvent aller jusqu’à 20.000 euros.

Dossier à transmettre avant le 30 avril et a adreser à parcmarin.mayotte@ofb.gouv.fr

Info : www.parc-marin-mayotte.fr