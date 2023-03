Journées citoyenneté et défense : on a parlé de l’égalité Homme-Femme au lycée de Dembéni

Depuis 1997-1998 et la professionnalisation de l’armée voulue par le Président de la République de l’époque, Jacques Chirac, en une armée de métier, tous les jeunes français à compter de l’âge de 16 ans doivent participer à la journée de défense et de citoyenneté. « L’objectif est de sensibiliser les jeunes sur le lien entre l’armée et la nation durant une journée entière, explique le Capitaine Michel Agostin, Chef d’antenne à Mayotte au Centre du service national et de la jeunesse de La Réunion – Mayotte. Etant donné que c’était la journée internationale des droits des femmes mercredi il était logique de faire le lien lors de cette journée. On a donc parlé de citoyenneté, mais aussi de l’égalité Homme-Femme au sein de l’armée ».

C’est ainsi 53 jeunes du lycée de Dembéni qui ont participé à cette journée animée pour l’occasion par des femmes. Par ailleurs, l’association Mlezi mahoré dont les missions s’articulent autour de la jeunesse, du handicap, des solidarités, de l’insertion et la vie sociale, ainsi que de l’accès aux soins, est également intervenue devant les lycéens en parlant de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Une journée de défense et de citoyenneté permettant d’aborder différentes thématiques

Chaque année c’est entre 3.500 et 4.000 jeunes français à Mayotte qui effectuent cette journée de défense et de citoyenneté. « C’est obligatoire si vous voulez passer le bac ou des concours », indique le capitaine Agostin. Par ailleurs, les gendarmes interviennent régulièrement dans les établissements afin d’aborder différentes thématiques. « En septembre nous interviendrons sur le thème de l’environnement et de l’écologie, puis en novembre nous aborderons le sujet du devoir de mémoire, raconte Michel Agostin.

Ces journées de citoyenneté et de défense sont animées par des militaires de différents corps d’armée. Cela peut être des légionnaires, des marins, ou des militaires du RSMA », poursuit-il. De plus durant ces journées sont abordées d’autres thématiques au travers de modules d’informations pratiques comme la prévention routière, la recherche d’emploi ou encore la sécurité à Mayotte. « Notre objectif est d’aller au plus près des jeunes dans les collèges et les lycées, notamment tous les mardis et les jeudis où nous intervenons afin de leur montrer le parcours de citoyenneté ».

B.J.