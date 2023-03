L’AFD met en place un dispositif de soutien aux organisations de la société civile

« Initiatives OSC » a pour but d’aider à financer des projets de solidarité internationale, d’éducation au développement durable ou de structuration du milieu associatif. Doté d’une enveloppe annuelle de 139 millions d’euros par an, ce dispositif a pour but d’aider au financement de projets dits « d’intérêt général ».

En début de semaine, Nicolas Le Guen, responsable des partenariats avec les OSC au siège de l’AFD a effectué une mission à Mayotte pour y présenter le dispositif et rencontrer les acteurs du tissu associatif et les relais institutionnels et montrer le potentiel des OSC ultramarines.

Aussi, courant mars, sera publié par l’AFD le prochain appel à manifestation d’intentions. Les OSC volontaires seront invitées à déposer une requête de financement pour l’année à venir.

Plus d’informations en cliquant ici