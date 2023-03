Immersion au village de la femme !

Tous ceux qui connaissent Mayotte savent que les femmes de cette île ont une importance particulière. Tantôt chef de foyer, tantôt combattantes pour un avenir meilleur, tantôt initiatrices de projets toujours plus inventifs. On s’attendait donc à un hommage particulièrement appuyé dans notre chère Mayana*. Ce fût le cas, notamment à la place de la République, où l’ambiance était à la hauteur des attentes.

« L’homme ne peut vivre sans la femme, il faut la préserver, la chérir et l’aimer »

Rachadi Saindou y est allé de son petit hommage, lorsque nous l’avons interrogé sur l’objectif recherché à travers la mise en place de ce « village de la femme » : « Vous savez déjà que si Mayotte est française aujourd’hui, c’est en grande partie grâce aux femmes de notre île, notamment les chatouilleuses. Même l’histoire de la France métropolitaine est liée à la femme. Malheureusement, elle n’est pas assez valorisée. C’est dans ce sens que la CADEMA a voulu y remédier en célébrant la journée de la femme, ou suku ya mtrumché, comme on dit chez nous. Plein d’ateliers ont été mis à disposition, allant du sport, du loisir ou de la culture. C’est une première et j’invite d’ailleurs mes collègues des autres intercommunalités à célébrer, valoriser la femme. En tout cas, nous allons réitérer cet événement chaque année, durant toute ma mandature et bien au delà je l’espère. »

Divers stands dirigés par des… femmes bien évidemment

Nous l’avons évoqué plus tôt, il y avait pas mal de stands dirigés par des femmes de l’île au parfum. C’était l’une des attractions phares de ce « village de la femme » et on y retrouvait de tout : bijoux, savons, accessoires. Asman Houdjati, gérante de la société « Terre de rose » animait un stand lié aux produits cosmétiques. Elle nous confie sa joie d’avoir été sollicité pour cet événement : « On remercie la CADEMA pour cette initiative, de nous mettre en avant, nous les femmes, que ça soit en donnant la parole à quelques femmes marquantes de Mayotte, ou en nous invitant à venir exposer nos productions aujourd’hui. Nous espérons avoir ce genre d’événements plus souvent. »

Sonia Perez, elle, a pu exposer sa production de bijoux. On pouvait lire sa joie sur son visage. Elle nous livre sa réaction : « C’est très important pour moi d’être ici et d’exposer mes œuvres. L’importance de l’entreprenariat chez les femmes a été mise en avant comme il se doit. Mais je pense que ça doit se produire tous les jours et pas qu’une fois dans l’année » concluait-elle avec un sourire taquin.

Déroulé de la journée : une pluie d’hommages

La journée avait débuté avec un discours du président de la Communauté d’Agglomération Dembeni-Mamoudzou, avant d’enchaîner avec la prise de paroles de quelques femmes importantes du département. Parmi elles Taslima Soulaimana, Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité entre les femmes et les hommes à Mayotte à la préfecture, soulignait le symbole que représentait l’organisation de cet évènement dans une place aussi symbolique que celle de la République. Pour elle « on en a fait du chemin » tout en rappelant que « le combat des femmes c’est toute l’année ».

Nous avons évoqué nos chères chatouilleuses, elles n’ont pas été oubliées, quelques unes de leurs descendantes ont été honorées. Une action particulièrement saluée par Fatima Naoioui, petite fille de Zena Meresse. Pour cette dernière, « ça fait plaisir de voir que la femme est reconnue ». Comme ses semblables, elle espère aussi qu’il y aura des hommages de la femme, plus souvent.

Le représentant numéro un de la seule communauté d’Agglomération de l’île l’avait mentionné, les ateliers et activités étaient légion aujourd’hui. La lecture de lettres « femme illustre tu m’inspires », faites par des élèves du lycée de Dembeni, un atelier zumba ou encore un fitness géant faisaient partie du programme. Nous pouvons parler d’un succès, tant les retours sont positifs. Permettez nous de le répéter à notre tour, la femme est très importante pour notre société et mérite d’être mise en valeur tous les jours !

Houmadi Abdallah

*Mayana = un des surnoms de Mayotte