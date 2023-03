AVIS DE CONSTITUTION – Batiled

AVIS DE CONSTITUTION

.

Par ASSP du 06/02/2023 constitution de EURL : Batiled.

Capital : 1000 €

Siège social : 1 Résidence Azur, les Hauts Vallons, 97600 Mamoudzou.

Objet : L’achat et la vente (en gros, demi-gros et détail) via un commerce physique, à des professionnels et à des particuliers de tous produits liés à l’éclairage, au matériel électrique, et plus généralement tous matériels ou produits liés au bâtiment ; L’achat de produits destinés à être revendus par la société/l’achat de produits nécessaires à la production par la société des articles commercialisés.

Gérance : Ehsane Premdjee, Tamarin les hauts C022, 97600 Mamoudzou, Mayotte.

Cession soumise au préalable à agrément.

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Mamoudzou.