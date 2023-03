Retour au pays pour nos seniors !

Vous connaissez la coutume, les colliers de fleur étaient de sortie. Famille, amis et membres du CCAS étaient présents à l’aéroport International Marcel Henry pour accueillir nos chers aïeuls. Bien évidemment beaucoup de fatigue, mais surtout beaucoup de soulagement de rentrer à la maison.

Une expérience unique

C’était bien évidemment un séjour inoubliable pour nos anciens. Et Houmadi Boinayssa, l’un d’eux, ne dira pas le contraire. Ce dernier nous livre une première réaction : « Tout s’est bien passé Dieu merci, on a bien dormi, bien mangé, nous nous sommes beaucoup amusés. Je suis déjà parti en voyage pour la Réunion, la Métropole ou Madagascar, mais c’était la première fois que je mettais les pieds dans le continent africain. Merci à ceux qui ont rendu cela possible, j’espère que les seniors d’autres communes pourront profiter d’un projet similaire car le genre de bonheur que procure cette expérience, tu as envie de le partager. »

Roukia Abdou Said, miss koko de Mamoudzou, était également de la partie. Elle n’était pas moins joyeuse, comme elle nous l’explique : « On ne s’attendait pas à aller dans ce genre de destination. Au final ce fût une agréable surprise pour nous. Nous avons découvert la beauté visuelle de Zanzibar, mais aussi sa beauté culinaire. Niveau confort aussi nous étions bien gâtés, nous avons dormis dans de très beaux hôtels. Aucun problème n’a pu être recensé. Figurez vous que nous sommes même partis planter des arbres (rires) ! Nous avons également fait de belles connaissances, c’est clairement une expérience à vivre et revivre, il n’y a pas d’âge pour profiter de belles choses ! »

Oh ça, je pense que beaucoup seront d’accord.

Le CCAS de Mamoudzou à la baguette

Comme évoqué, c’est une opération made in Mamoudzou, menée minutieusement par le CCAS de Mamoudzou. Saydat Yahaya Bacar, animatrice sociale au Centre Communal d’Accueil Social de la capitale, nous raconte les contours de ce projet et bien plus encore, elle qui faisait également partie de la délégation : « Ce projet entre dans notre action de lutte contre l’isolement des personnes âgées. Il était important qu’ils puissent sortir de Mayotte, de voyager, visiter un autre pays, une autre culture. Ce n’est pas parce qu’on est vieux qu’on doit s’arrêter de vivre. À Zanzibar ils ont pu faire quelques activités sportives et de découverte. D’autres un peu plus culturelles, comme le chant et la danse. Ils étaient très curieux de découvrir ce nouveau milieu qui semblait si proche de Mayotte, que ça soit au niveau de la langue ou du style vestimentaire. »

Nos seniors étaient notamment logés dans des hôtels 5 étoiles, de quoi leur assurer le confort maximum. Cette action complète l’une des politiques du CCAS et de la ville de Mamoudzou, qui consistait à faire découvrir aux seniors le tourisme à Mayotte. Disons que c’est une étape supérieure, que de continuer ces expériences en dehors de l’île. En tout cas, les retours semblent très positifs. Roho na lada tro, nay toutoubiwé* !

*Cette phrase en shimaoré peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Ici, on la traduira par « la vie est belle et vaut la peine d’être vécue » !

Houmadi Abdallah