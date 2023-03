Mayotte prend la présidence de la formation hospitalière océan Indien

Quand on parle de formation de personnel hospitalier, c’est l’ANFH qui répond présent. L’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier est agréée par le ministère de la Santé et des Sports pour collecter et gérer les fonds qui lui sont confiés au titre de la formation professionnelle des agents de la Fonction publique hospitalière. Bref, c’est LA référence en matière de formation professionnelle dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.

La délégation ANFH Océan Indien accompagne les établissements sanitaires et médico-sociaux publics de La Réunion et de Mayotte, soit 14.500 personnels de la formation publique.

Depuis sa création en 2008, l’ANFH océan Indien était présidée par La Réunion. Rien de trop étonnant, l’île Bourbon représentant 80% du personnel hospitalier de la zone. Pour autant, une alternance devenait indispensable, et le bureau régional du Conseil régional stratégique et de Gestion a élu comme nouveau président Aynoudine Salimé, directeur des soins et coordonnateur général des soins du Centre Hospitalier de Mayotte(CHM) , représentant de la Fédération Hospitalière de France (FHF). C’est donc une première depuis 2008. Il aura comme vice-président Alex Fontaine, représentant du syndicat Force Ouvrière.

Une élection qui n’a rien de symbolique puisque cette présence du CHM à la tête de l’ANFH océan Indien va permettre de prendre davantage en compte la situation de l’hôpital de Mayotte et doit « donner une impulsion nouvelle à la délégation Océan Indien », selon l’association. Fort de près de 3.000 personnels, médicaux et non médicaux, le Centre Hospitalier de Mayotte représente 20% des 14.500 agents hospitaliers de la zone Océan Indien.

A.P-L.