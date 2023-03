Job dating : une autre façon de recruter les jeunes talents

Avec un taux de chômage de près de 34% en 2022, Mayotte compte parmi les départements où les jeunes sont le plus dans l’inactivité professionnelle. Aussi, c’est presque naturellement que la société WIZBII qui conçoit et distribue des produits innovants pour les jeunes et dont l’objectif est de faciliter leur l’insertion dans la vie active s’est associée au Crédit agricole de La Réunion pour mettre en place cette session de job dating. « C’est la première édition que nous organisons à Mayotte, indique Carla Curco Llovera, chef de projet événementiel chez WIZBII. Le but de cet événement est de mettre en relation les entreprises locales du territoire et les jeunes candidats en recherche d’emploi ». Une dizaine d’entreprises ont répondu présent parmi lesquelles Wein location, le Groupe CANANGA, Mayco CCBA, ou encore multiauto Mayotte. Plus de quatre-vingts candidats se sont inscrits afin de passer de courts entretiens de recrutement, 10 minutes environ, dans différents domaines. « Nous espérons ainsi aider les jeunes à trouver un emploi, notamment les 18-30 ans qui sont notre cœur de cible, mais nous avons ouvert ce job dating à tous », poursuit Carla Curco Llovera. Différents secteurs étaient ainsi représentés tels les travaux-chantiers, l’automobile, la comptabilité-contrôle de gestion, la logistique, le graphisme, le commerce, l’administratif, etc. Plusieurs offres d’emplois en CDI et CDD, comme électricien, mécanicien ou bien assistant RH étaient proposés aux candidats.

Des entreprises en quête de recrutement

Vanessa Lesca, responsable d’agence chez Wein location ne cache pas un certain enthousiasme sur le job dating. « Cela change du recrutement conventionnel. Nous sommes directement au contact des gens. Cela permet d’avoir un premier sentiment, raconte-t-elle. Les gens doivent sourire, c’est ce que je demande avant tout. Et pour le coup, les Mahorais sont très souriants ce qui est plutôt une bonne chose ». Durant la matinée, elle aura fait passer treize entretiens à des candidats venants d’horizons différents. « C’est intéressant de voir s’il y a un changement de carrière, explique-t-elle. J’ai eu par exemple une personne qui était animateur et qui souhaite devenir monteur en structure. Je trouve ça plutôt positif ». Quant au responsable administratif et financier (RAF) de la société multiauto à Mayotte, « L’organisation de ce job dating est une très bonne chose. C’est bien d’assister à ce genre d’événement, cela permet bien évidemment de rencontrer des candidats mais aussi d’autres entreprises et de nouer des partenariats avec elles. C’est aussi l’occasion de mettre en avant les entreprises de Mayotte », indique-t-il. La sienne proposait trois postes, un en mécanique, un autre en carrosserie et le troisième en tant que vendeur. « Pour l’instant ce sont des jobs en CDD mais je n’exclus pas de les transformer en CDI ».

Des personnes motivées en recherche d’emploi mais aussi d’expérience

Ali, candidat pour travailler dans les « structures métalliques », faisait son premier job dating. « Je trouve ça très bien, même si je pense que mon entretien ne s’est pas bien passé. On m’a demandé le nombre d’années que j’ai travaillées ainsi que l’expérience dont je disposais… Je remercie quand même les organisateurs de proposer ce genre d’événement ». Quant à Julien, 30 ans, qui en était déjà à son quatrième entretien avec différentes entreprises, pour lui ça s’est plutôt bien passé. « On m’a posé des questions essentiellement professionnelles, raconte-t-il. J’ai eu les réponses à mes questions. L’avantage du job dating est que l’on est directement en contact avec les entreprises, cela permet de les découvrir plus facilement ». Julien souhaite travailler dans l’administratif, le commerce ou l’assistance financière, ce genre d’entretien lui permet « d’acquérir de l’expérience, de l’apprentissage pour le futur. La prochaine fois je serai sans doute plus confiant lorsque je me présenterai devant un recruteur ». Pour d’autres candidats comme Houmadi, qui vient de fêter ses 26 ans, et qui a déjà l’expérience des jobs dating pour en avoir fait plusieurs en métropole, c’est l’occasion de parfaire ses choix. « Pour l’instant je n’ai passé qu’un seul entretien avec le Crédit agricole. On m’a posé des questions sur mon cursus ainsi que sur mes attentes. C’était un échange positif. Je souhaiterais être conseiller et travailler dans la relation client. Je pense que le job dating est une bonne idée dans la mesure où il n’y a pas de barrière, il n’y a pas ce côté formel que l’on peut retrouver dans les autres formes de recrutements classiques. Cela permet d’acquérir de l’expérience et d’accroître son réseau, ce qui est intéressant à mon sens », conclut-il.