Femmes d’Avenir – Women and Opportunities voit enfin le jour

Regroupant trente-cinq adhérentes qui sont à la fois entrepreneuses, entreprenantes et porteuses de projets, l’association est née du constat que « les femmes ont besoin de se fédérer pour mettre leur avenir en ordre de marche ». Il était alors nécessaire de mettre en place un programme de leurs compétences « avec des valeurs en lien avec le savoir et le savoir-être dans la société d’aujourd’hui et de demain ».

Pour cela plusieurs webinaires ont été organisés regroupant des femmes dont la volonté était d’être rassemblées pour faire avancer les choses concernant leur capacité à être des « leaders du changement » dans l’île.

C’est maintenant chose faîte puisque l’association, structurée en quatre pôles d’activités (administratif, women academy, business & working lab, communication), est soutenue par des femmes emblématiques de l’île telles Jacqueline GUEZ, Sarah MOUHOUSSOUNE ou Nasrane BACAR, entre autres.

L’association pourra ainsi réunir des femmes et les voir collaborer afin de mettre en valeur la place prépondérante qu’elles occupent au sein des familles mahoraises et ainsi porter l’héritage de la Femme à Mayotte.