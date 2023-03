Enfin une offre haut débit pour les étudiants mahorais 

Impulsé conjointement par le cluster de l’économie numérique, Mayotte in Tech, ainsi que Said Ramadan, président de la structure CAP Numérique, le projet de démocratiser l’accès internet haut débit aux publics les plus éloignés du numérique et notamment aux élèves du lycée Younoussa Bamana, inscrits en BTS Services informatiques aux organisations (SIO) — option Solutions d’infrastructures, systèmes et réseaux — a enfin vu le jour.

Ces futurs experts 2.0 peuvent ainsi prétendre à s’équiper d’une box SFR 4G+ comprenant un abonnement grand public, tarification spéciale étudiant incluant un geste commercial de la part de l’opérateur, pour la modique somme mensuelle de 8 euros.

Pour mener à bien cette noble mission notamment dans l’approche logistico-pécuniaire, Mayotte in Tech a pu compter sur le soutien du Gouvernement pour l’achat des box de chaque étudiant, au moyen notamment du dispositif cohésion numérique porté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), ainsi que celui de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), pour un soutien financier global de près de 30 000 euros. Le partenaire de l’action, CAP Numérique a quant à lui sollicité le Conseil départemental pour une enveloppe d’aide supplémentaire s’élevant à 10 000 euros.

À noter, par ailleurs, que 4 étudiants en formation alternance Bac+4 Administrateur système et réseau dans le cadre du tout nouvel établissement Expernet Campus Informatique Mayotte, bénéficient également de ce dispositif d’aide à l’accès internet haut débit de qualité pour une tarification abordable.