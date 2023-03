Mister France 2023 : Djassim Ahamada les rend toutes folles !

Djassim peut bien évidemment être fier de lui. Mais s’il y a peut-être une personne qui pourrait partager la même joie, voir plus, c’est Mariame Hassani. Son nom vous dit sûrement quelque chose, car c’est la toute première Miss Mayotte. 23 ans après son sacre, elle n’a pas laissé tomber le monde de la beauté, mais s’occupe plutôt de la catégorie « homme », organisant notamment le concours « Ambassadeur Mayotte ».

« Niora Za Messo », pour un avenir meilleur

Comme dit plus tôt, Mariame s’occupe de l’organisation du concours Ambassadeur Mayotte, via son association « Niora Za Messo ». C’est tout naturellement qu’elle nous livre sa réaction quant aux récents résultats de Djassim, tout en nous disant plus sur les actions de cette fameuse association qui signifie littéralement « les étoiles de demain » : « Nous sommes vraiment très fiers de Djassim. C’est un jeune homme brillant, beau, intelligent, il méritait les premières places. D’ailleurs c’est un grand ouf de soulagement car il y a eu beaucoup de travail et de sacrifices derrière. Vous n’avez pas manqué de le souligner, c’est le meilleur résultat qu’un de nos candidats a pu obtenir sur les élections Mister France. C’est une forme de récompense, pour tout le travail accompli sur ces 11 dernières années. Mais je n’ai jamais perdu foi en la jeunesse mahoraise, je savais qu’un jour ça arriverait. Le meilleur est encore à venir. Pour ce qui est de l’association Niora Za Messo, son objectif est tout simplement de lutter contre la délinquance juvénile, de favoriser l’insertion des jeunes. L’élection Ambassadeur Mayotte est une action pour répondre aux objectifs de l’association. Il faut savoir que les concours de ce genre, c’est encore et surtout une belle expérience sociale, des voyages, de belles rencontres… c’est une magnifique expérience humaine que j’ai eu la chance de vivre personnellement. D’autres jeunes femmes en ont aussi profité. Les jeunes hommes n’avaient pas encore cette chance. C’est là que Niora Za Messo et Ambassadeur Mayotte ont eu leur rôle à jouer. »

Un Djassim Ahamada très engagé

Je sais que vous attendiez beaucoup cette partie, la réaction de Djassim c’est pour maintenant ! Mister France, joie, ambitions, il nous dit tout : « Je suis très heureux d’avoir pu représenter Mayotte devant toute la France. Je ne vous cache pas que c’était compliqué car la préparation était courte mais très intense. Il fallait être costaud pour assumer jusqu’à la fin. Personnellement, même si certains collègues me voyaient finir avec un beau classement, je restais humble et continuait à me donner à fond. Au moment des résultats, lorsque j’ai entendu mon nom, en temps que premier dauphin, j’ai respiré un bon coup, je me suis dit ‘t’as fait le taff’. Bien évidemment c’est beaucoup de fierté et j’aimerai remercier Mariame et son équipe. Si j’en suis là c’est en très grande partie grâce à eux. Un grand merci également à ceux qui m’ont voté, j’espère tirer profit de cette écharpe, notamment pour sensibiliser la jeunesse du département. Plus jeune, j’ai failli sombrer dans la délinquance. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce au sport, aux associations et aux éducateurs que j’ai pu avoir. J’aimerais pouvoir à mon tour, accompagner mes cadets vers le droit chemin, leur montrer que n’importe qui peut s’en sortir. »

Avant tout, un athlète sérieux

Comment pouvons nous oublier de le mentionner ? Djassim est avant tout un athlète de haut niveau, spécialiste du saut en longueur et licencié au Racing Club de Mamoudzou. Il représentera Mayotte aux jeux des îles de l’océan indien cette année. Ce dernier se dit être « déterminé à tout rafler ». Nous avons souhaité faire réagir Sébastien Synave, le président de son club. Il nous parle des jeux îles, bien sûr, mais aussi de Mister France : « Je suis content pour lui. Je sais que durant notre dernier stage de préparation à la Réunion on l’a pas mal vanné sur ça (rires). Mais il était à fond dans son truc et ça fait plaisir de le voir obtenir ces résultats. C’est bien pour lui, mais ça apporte aussi un coup de projecteur positif à Mayotte. Quant aux jeux des îles, Djassim n’y est pas inconnu, il avait décroché l’or en 2015 avec un saut à 7,61m. Cette année la concurrence sera rude, notamment avec les Réunionais, mais il s’entraîne régulièrement et se donne les moyens de réussir, donc il n’y a pas de raisons que ça ne marche pas pour lui. C’est quelqu’un sur qui nous espérons compter à Madagascar ».

Info pratique

Cette année marquera le retour de Miss Mayotte, après 1 an d’absence. Pour l’occasion, une conférence de presse se tiendra ce vendredi à Mamoudzou, afin d’annoncer le nouveau délégué régional du Comité Miss France pour Mayotte, ainsi que les autres membres du nouveau Comité Miss Mayotte

Pour en revenir au sujet initial, Djassim aura l’honneur de représenter Impetus, une marque nationale spécialisée dans les vêtements légers et les sous-vêtements. En parallèle, les discussions sont en cours pour qu’il puisse participer à d’autres élections d’une plus grande envergure. Avoir un Mister Monde mahorais ça vous brancherait ? Moi, tant que ça fait avancer Mayotte, je signe tous les jours !

Houmadi Abdallah