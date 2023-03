Hazi, l’application mobile dédiée à la recherche d’emploi à Mayotte

Rome ne s’est pas faite en un jour, certes, par contre Mayotte elle, n’a de cesse de se développer à vitesse grand V et c’est sans compter sur la vision pratique et l’ingénierie locale qui pousse bigrement en ce sens. Ainsi le disait Robert Mallet « les bonnes idées n’ont pas d’âge, elles ont seulement de l’avenir »…tout comme les créateurs de cette brillante initiative, Moulaïli Saidi et Saïda Boitcha, respectivement 24 et 23 ans.

En finir avec le parcours du combattant

Partis d’un constat personnel au regard de la complexité que pouvait représenter la recherche d’emploi à Mayotte, Moulaïli, étudiant en Master informatique par alternance à Montpellier et Saïda, titulaire d’un BTS en négociation et digitalisation de la relation client, ont décidé de simplifier ce processus en lançant l’application HAZI permettant ainsi à toute personne en prospection, d’avoir une vue globale et un accès facilité sécurisé en lien avec les différentes offres locales disponibles via les gros groupes tels que Pôle Emploi ou encore Indeed, mais aussi aux structures de moindres tailles relatives au tissu associatif par exemple, pour lesquelles il n’est pas toujours évident d’avoir une visibilité directe.

Amoindrissant ainsi les multi-recherches parallèles, HAZI se charge de tout regrouper et cette formule gagnant-gagnant tant pour les prospecteurs que pour les employeurs fait son petit bonhomme de chemin. « Au début, lorsque j’appelais pour prospecter, il est vrai que les responsables avaient quelques réticences à croire en ce projet sachant que c’est tout nouveau mais les réunions d’échanges ont permis de mieux introduire ma vision et je remercie de plus en plus la confiance qu’il m’est octroyé », nous confie par téléphone Moulaïli, en charge du développement technique de l’application mais aussi du démarchage auprès des entités locales. Un démarchage qui porte ses fruits sachant la récente entrée dans le réseau de l’association Tifaki Hazi mais aussi un site dédié à la recherche d’emploi dans les territoires ultramarins basé à la Martinique.

Une démarche pratique mais surtout solidaire

Créé dans l’immédiat sous statut associatif et sur fonds propres relatifs principalement à l’hébergement du site et au développement de l’outil, Saïda, autodidacte accomplie en charge de la partie visuelle et artistique de l’application et Moulaïli président et développeur donc de HAZI, travaillent respectivement sur leur temps libre en parallèle de leurs propres activités. Cette application 100% gratuite se veut de le rester car justement elle s’adresse à ceux qui ont nécessité de trouver un emploi et ce, quels que soient leurs parcours, leurs niveaux scolaires, leurs diplômes ou non obtenus. Seul l’humain et la motivation de s’en sortir priment et c’est le message que souhaitent justement véhiculer les jeunes créateurs de HAZI qui ont eux même été confrontés aux galères du marché de l’emploi notamment chez les jeunes.

Des objectifs nouveaux déjà en perspective

Disponible dans l’immédiat via la plateforme Google Play Store, et d’ici peu via l’Apple Store, l’application actuelle tourne en moyenne avec 15 entrées d’offres hebdomadaires; nombre qui peut croître notamment en période de vacances au regard des besoins saisonniers. Pour cette année en cours, les 2 amis associés travaillent assidûment sur l’amélioration de la charte graphique et visuelle ainsi que la mise en place d’un outil de création simplifiée d’un curriculum vitae attrayant directement via l’application.

Pour l’année prochaine, les aspirations se portent sur la mise en place d’un accès dédié directement aux employeurs afin qu’ils puissent eux mêmes gérer leurs propres mises en ligne d’annonces, sous la modération bien évidemment sécurisée et suivi de l’équipe de HAZI.

Souhaitons à ces jeunes le plein développement de leur outil toute comme la belle et noble énergie véhiculée qui s’y greffe.

MLG

Infos supplémentaires : HAZI