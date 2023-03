Ville de M’Tsamboro – RÉSULTAT DE MARCHÉ

Ville de M’Tsamboro (976)

170, avenue de la mairie

BP115

97630 M’Tsamboro

RÉSULTAT DE MARCHÉ

Pouvoir adjudicateur

Ville de Mtsamboro (976), Maoulida MDAHOMA, 170, avenue de la mairie BP115, 97630 M’Tsamboro , FRANCE. Tel : +33 269621950.

Fax : +33 269637405. E-mail : mairie@mairie-mtsamboro.fr.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :

Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché

Objet du marché

Construction d’un réfectoire sur l’école maternelle de Hamjago Plage

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

45212420

Lieu d’exécution

12 AVENUE DU STADE HAMJAGO 97630 M’TSAMBORO

Code NUTS : FRY5

Caractéristiques principales

Type de marché

Travaux : Exécution

Type de procédure

Procédure adaptée

Informations sur l’attribution du marché

Valeur totale estimée (H.T.) :

516092 euros

Critères d’attribution retenus :

Aucun critère.

Attribution :

LOT N° 1 : attribué

Intitulé :

Lot n°01 Démolition Gros OEuvre, Aménagements extérieurs et VRD

Date d’attribution du marché : 02 mars 2023

Nombre total d’offres reçues : 7

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

MAIRIE DE MTSAMBORO , 170 AVENUE DE LA MAIRIE PLACE DE L’HOTEL DE VILLE , 97630 , MTSAMBORO , FRANCE. Tel :

+33 269621950. Fax : +33 269621960. Courrier électronique : mairie@mairie-mtsamboro.fr. Adresse internet :

https://www.marches-securises.fr

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 2 : infructueux

Intitulé :

Lot n°02 Serrurerie Métallerie

LOT N° 3 : infructueux

Intitulé :

Lot n°03 Charpente couverture bardage

LOT N° 4 : attribué

Intitulé :

Lot n°04 Menuiserie aluminium et bois

Date d’attribution du marché : 02 mars 2023

Nombre total d’offres reçues : 4

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 5 : attribué

Intitulé :

Lot n°05 Finitions (Faux plafond – Peinture –

Carrelage – Etanchéité)

Date d’attribution du marché : 02 mars 2023

Nombre total d’offres reçues : 7

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 6 : attribué

Intitulé :

Lot n°06 Electricité CFo/Cfa

Date d’attribution du marché : 02 mars 2023

Nombre total d’offres reçues : 8

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 7 : infructueux

Intitulé :

Lot n°07 Plomberie sanitaire

LOT N° 8 : infructueux

Intitulé :

Lot n°08 Ascenseur

LOT N° 9 : infructueux

Intitulé :

Lot n°09 Panneaux isotherme

LOT N° 10 : infructueux

Intitulé :

Lot n°10 Equipements de cuisine

Autres renseignements

Les lots non attribué sont déclarés infructueux pour des raisons insuffisances d’élément permettant de réaliser l’analyses des offres selon

les critères affichés dans l’article 18 du règlement de consultation.

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal administratif de Mayotte , Rue Les hauts du Jardin du Collège , 97630 Mamoudzou (MAYOTTE) , FRANCE. Tél. +33 026961185.

E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 026961186. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

Date d’envoi du présent avis

03 mars 2023