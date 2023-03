AVIS DE CONSTITUTION – HIPPO’COM

AVIS DE CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous seing privé en date du 1 mars 2023, il a été constitué une société

Dénomination : HIPPO’COM

Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

Siège social : 1 RUE DU DISPENSAIRE, POROANI 97620 CHIRONGUI

Objet : Le conseil et l’assistance aux entreprises et organisations en relations publiques, de communication, de

publicité marketing tout canal. Le conseil et l’assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres

organisations sur des questions de gestion.

Durée : 99 ans

Capital : 100 euros

Président : Samrah BOINALI demeurant 1 RUE DU DISPENSAIRE, POROANI 97620

CHIRONGUI

Immatriculation : au RCS de Mamoudzou

Admission aux Assemblées : chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives

par lui-même .

Exercice du droit de vote : chaque action donne droit à une voix.