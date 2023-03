Les 15 jours du Festival Hip hop Evolution se terminaient ce samedi par la Battle Of The Year très attendue, qui permet au vainqueur de partir en finale nationale à Montpellier en octobre 2023. Mayotte y avait brillé en 2015, puisque c’est le crew (équipe) Lil Stylz, de jeunes de Kahani, Chiconi et Labattoir, qui avait remporté le prix du meilleur show.

Le gymnase de Cavani avait fait le plein ce samedi pour assister aux démonstrations de hip hop, à la fois danse et sport, sur un rythme habituellement de rap, mais qui se diversifie de plus en plus. Pour preuve le spectacle proposé dans la semaine où le cirque fait son intrusion dans la discipline. A souligner, les filles ‘Bgirl’, s’y mettent de plus en plus et ont investi les groupes, notamment celui de « Vanibreak » qui remportait le prix du meilleur show.

Six équipes étaient en scène, Girlboyz crew, Sans Pitié, S-Crew’zer, After crew, Vanibreak et Bâta crew, et ont animé la soirée, en deux temps, spectacles endiablés pour commencer, puis les Battle proprement dites.

Cet aboutissement a frôlé l’annulation ce samedi, les institutionnels en charge de la commission de sécurité ayant détecté des failles, et livré un premier avis négatif. Les deux figures tutélaires à la tête de l’association Hip hop évolution, Abdallah Haribou et Sophie Huvet sont parvenues en quelques heures à activer les artisans pour rendre opérationnelle l’alarme incendie et les extincteurs qui étaient tous défectueux. Malgré cela, rien n’était gagné, il leur a fallu se battre jusqu’au dernier moment. Et alors que, comme les années dernières, l’événement est prévu de longue date. Un contretemps qui met une nouvelle fois en lumière le décalage des discours officiels d’une volonté d’organiser les Jeux des Iles en 2027, alors qu’un simple gymnase comme Cavani n’est pas entretenu dans sa plus élémentaire nécessité, la sécurité.

Le comportement aussi est noté…

Lors de la Battle, des équipes de jeunes s’opposent deux à deux dans une succession de figures visant à en mettre plein la vue aux autres… et au jury. https://lejournaldemayotte.yt/2023/02/21/le-hip-hop-une-demarche-autant-politique-que-culturelle/ Le hip-hop a évolué à Mayotte comme nous le rapportions lors d’une interview du maestro Assez. Et l’inventivité est au menu des scénari, notamment lors des shows (démonstrations) préalables aux battles, des figures exécutées dans un ensemble parfait. De la graine de champion se profile à l’horizon avec des moutards de 5 ans qui tentaient des piquets tournant, tête en bas, sous les bravos du public. Un jeune adolescent d’une douzaine d’année brillait particulièrement en enchainant des figures de pro.

Il était d’ailleurs porté en triomphe par l’équipe adverse. Car c’est cela l’esprit du hip-hop, défier et féliciter dans les mêmes 10 minutes de show, ceux qui sont en face. Et c’est pour ne l’avoir pas compris que trois ou quatre membre de S-crew’zer ont fait s’envoler le titre pour leur équipe, qui était pourtant supérieur techniquement à toutes les autres. Malgré les tentatives de leur leader Sasuke de calmer leur comportement agressif, lui qui savait que le jury serait impitoyable sur le savoir être, ils perdaient en finale au profit d’After crew, qui remporte donc la Battle of The Year Mayotte 2023.

Et qui se rendra donc en finale à Montpellier, ainsi que Machka et Mami, tous les deux issus du crew Vanibreak de Cavani-M’tsapéré, qui ont gagné en battle one vs one la veille à Kani Keli.

La soirée en photo

Anne Perzo-Lafond