Éducation – Attention, fin des vœux le 9 mars pour Parcoursup

La phase d’inscription et de formulation des vœux de Parcoursup a débuté le mercredi 18 janvier 2023, et se poursuit jusqu’au jeudi 9 mars. Après cette date, les retardataires devront patienter jusqu’à l’ouverture de la phase complémentaire le 15 Juin 2023, met en garde le rectorat.

Pour rappel : les candidats peuvent formuler jusqu’à 10 vœux pour des formations sélectives et non sélectives, et 10 autres vœux pour des formations en apprentissage (sans limite de date de formulation).

La plateforme nationale propose environ 21.000 formations reconnues par l’État, pour permettre aux candidats de réaliser leur projet de poursuites d’études supérieures à la rentrée 2023.

À Mayotte, plus de 48 formations différentes sont présentes sur Parcoursup avec 24 Brevets de Technicien Supérieur des domaines du service et de la production, 3 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, 8 Licences, 2 Diplômes d’Etat, 5 Mentions Complémentaires et d’autres formations diplômantes (carte des formations Post-BAC à Mayotte en PJ).

Pour vous inscrire, vous devez disposer d’un INE (Identifiant National Elève) et d’une adresse électronique couramment consultée.

Vous rencontrez des difficultés dans votre inscription ou la saisie des voeux, n’hésitez pas à solliciter l’assistance Parcoursup de Mayotte :

− depuis la rubrique CONTACT de votre dossier Parcoursup

− via le numéro vert (gratuit), ouvert de 8h à 12h du lundi au vendredi toute l’année pour les candidats, familles et professeurs de l’académie : 0 800 721 800. Le numéro vert sera exceptionnellement ouvert en journée continue de 8h à 16h les 08 et 09 mars.

Conseils du rectorat aux candidats :

− Assurez-vous que vous avez bien formulé tous les vœux souhaités au plus tard le 09 Mars Minuit.

− N’hésitez pas à formuler un maximum de vœux, sans autocensure, en étant cohérent et ambitieux dans vos choix.

Après le 9 mars, les candidats auront près d’un mois, jusqu’au jeudi 6 avril 2023, date limite de confirmation des vœux pour finaliser leur dossier Parcoursup et compléter leurs candidatures.