AVIS DE CONSTITUTION – EVODIMAX

Suivant acte SSP à DZAOUDZI en date du 9 février 2023, il a été institué une Société par Actions Simplifiée à associé unique présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : EVODIMAX

CAPITAL SOCIAL : 1000 euros

SIEGE SOCIAL : 8 Impasse du Rocher 97615 DZAOUDZI, MAYOTTE

OBJET : La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés, entreprises ou affaires françaises ou étrangères créées ou à créer, et ce par tous moyens, notamment par voie d’apports, souscriptions, achats d’actions, de parts sociales, d’obligations et de tous droits sociaux et la gestion de ces participations.

DUREE : 99 ans

TRANSMISSION DES ACTIONS

Toute cession d’Actions, sous quelque forme que ce soit, entre associé ou au profit d’un tiers, est libre.

PRESIDENT

M. Michel LABOURDERE demeurant Immeuble Quai Ballou 97615 DZAOUDZI, MAYOTTE

La Société sera immatriculée au RCS de MAMOUDZOU.