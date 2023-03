Ah la course de pneus et Mayotte… quelle histoire. Le Covid avait voulu gâcher la fête avec ses nombreuses restrictions, mais il n’en était rien ! L’application mobile avait vu le jour avec sur cet évènement l’omniprésente Angalia et son acolyte Orange, de quoi nous permettre de concourir depuis notre salon. Trois ans plus tard, et ce malgré la levée des restrictions, la plate-forme virtuelle continue de se développer.

Plusieurs dates pour un premier test vers le multijoueur

On peut parler de test, oui. Car pour l’instant, le mode multijoueur n’est pas encore disponible en ligne. C’est à la mode des salles d’arcades qu’Angalia propose d’essayer cette nouvelle version, avec des smartphones, préconfigurés pour l’événement, en guise de bornes d’arcade. Laurent Mounier, gérant d’Angalia, nous en dit un peu plus, et notamment sur les lieux et les dates choisis : « Que serait un jeu de course sans un mode multijoueur ? Pour la première fois depuis le lancement du jeu mobile, plusieurs personnes en simultané (3 maximum) pourront concourir dans un même parcours. Cela rajoute plus d’inclusivité, mais aussi un certain esprit de compétition. Nous proposons à ceux qui veulent essayer cette nouvelle version, 7 dates dans Mamoudzou : Les 2 et 3 mars à la MJC de Mgombani, les 10 et 11 mars au centre commercial Baobab et les 20, 21 et 22 mars au Jumbo Score. »

Conf’ de presse et premier accueil dans la foulée

Vous l’aurez donc compris, ce même jeudi où s’est tenu la conférence pour annoncer le mode multijoueur à Mgombani, marquait également la première des 7 dates pour accueillir le public. Anaïs, jeune étudiante, était de la partie aujourd’hui. Elle nous confie ses premières impressions : « J’avais déjà joué au jeu mobile avant, mais c’était en mode solo. Lorsque j’ai eu l’info qu’on pouvait maintenant s’affronter en mode multijoueur, j’ai trouvé ça sympa et je suis venue. C’était cool, parce que j’ai pu jouer avec des gens que je connais. Bien évidemment ça rajoute aussi un esprit de compétition, d’ailleurs j’ai fini première lors de ma session », conclut-elle, sourire aux lèvres.

Un beau succès, international ?

Si les équipes de développement continuent à se donner autant de mal, c’est aussi parce qu’il y a un réel intérêt derrière. Le jeu mobile, disponible sur iOs et Android, compte pas moins de 30 000 téléchargements. Parmi eux, environ 20 000 proviennent de Mayotte, 5000 de la Réunion et 800 de Madagascar entre autres. 5000 autres personnes ont téléchargé l’application en dehors de l’océan indien, notamment depuis la Métropole, mais aussi dans divers pays comme le Brésil. Peut-on parler d’une portée internationale ? Pourquoi pas.

Un duo Mayotte/Réunion à la prod’

Lionel Darie est à la baguette du développement du jeu, depuis la Réunion. El Farouk, via « Sirel 976 », lui, s’est chargé notamment du décor. On peut compter quelques lieux notables comme la mosquée de Tsingoni ou la Barge. La bande son est également locale, avec Komo au « mic ».

On vous avait parlé d’une surprise non ?

Ça vous dirait de jouer à un jeu dans le jeu ? Et bien figurez vous que toutes les personnes qui s’inscriront pour une session, sur les différentes dates annoncées, feront partie d’un tirage au sort. Les gagnants seront connus à la fin du mois. Plus de 4000 euros de lots sont en jeu, comme des smartphones avec l’opérateur Orange, ou d’autres lots chez Madora.

Que le meilleur gagne, et encore une fois : à vos pneus, prêts ? Courez !

Ps : amusez vous bien !

Houmadi Abdallah