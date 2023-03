Zily programmée au festival Sakifo à La Réunion

Sa réputation n’est plus à faire, le Sakifo Musik Festival fait découvrir aux réunionnais des talents locaux, nationaux et internationaux depuis 2004.

Pendant 3 jours plus de 30 000 festivaliers vibrent aux rythmes des musiques Pop, Rock, Electro, Maloya etc et plus de 40 concerts se déroulent sur les 5 scènes du festival à Saint-Pierre. Comme Mayotte a son Milatsika, Sakifo, c’est LE festival made in La Réunion.

Et parmi les artistes sélectionnés sur les trois jours de festival, cette année, en bonne place la mahoraise Zily. Reconnue pas seulement à Mayotte, Zily porte depuis toujours les valeurs et traditions de son île, l’entraide, la solidarité, le partage.