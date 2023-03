Une visite ministérielle qui redonne de l’espoir

Non, vous n’avez pas encore fini d’entendre parler du logement et du foncier à Mayotte. Et encore heureux, car nous sommes tous d’accord qu’il faut changer les choses, citoyen comme élu. Même les opérateurs sont de cet avis. La présence du spécialiste national en la matière, Olivier Klein, dans le département, prenait donc tout son sens.

Trop tôt pour des réponses, mais les enjeux ont été saisis

L’avis de Mondroha Ahmed Ali, directeur général de la Société Immobilière de Mayotte (SIM), est particulièrement intéressant. En effet, ce dernier, en plus d’être la tête d’affiche de l’immobilier dans le département, a longuement discuté avec M. Klein, que ce soit devant ses chantiers ou bien lors du CNR Logement : « Tout d’abord, lors de notre entrevue devant les chantiers en cours, j’ai pu lui exposer les principales difficultés que nous rencontrions. Que ce soit le manque de foncier aménagé* ou le manque d’ingénieurs. Idem lors du CNR Logement organisé au conseil départemental, où cette fois-ci tous les acteurs étaient réunis. J’ai bien aimé la forme de cette réunion, car si nous voulons avancer, la première des choses est que nous puissions tous communiquer, nous les décideurs du logement à Mayotte. Attention, je ne fais pas de la politique, c’était mon humble avis de technicien », expliquait M. Mondroha, avant de conclure : « Ne vous attendez pas à une réponse après 24h ou 48h, toutes les propositions que nous avons notifiées doivent être étudiées. O. Klein est un fin connaisseur, il a saisi l’importance des enjeux évoqués. Nous lui faisons confiance pour la suite ».

Le CIOM* tranchera

Ambdilwahedou Soumaïla, maire du chef-lieu mahorais, nous confirme que le but du ministre, par sa visite, n’était pas de fournir des réponses tout de suite, mais de d’abord cibler le cœur du problème, avant de discuter de possibles solutions. Il abonde : « Le ministre chargé de la ville et du logement l’avait dit, il était venu pour écouter et étudier les propositions pour améliorer la situation. Il y en a eu pas mal (propositions), que ce soit lors du CNR ou bien lors de ses différentes rencontres avec les autres acteurs du département, maires, conseillers départementaux, opérateurs etc. Espérons que cela puisse aboutir. Le CIOM se déroulera en juin prochain et ça sera l’occasion pour tous les ministres de remonter les besoins des territoires des Outre-mer. M. Klein a noté les nôtres et devra les faire parvenir. Ça sera au président de la République de faire les arbitrages. »

Vous l’aurez compris, cette visite aura eu pour objectif de repérer les principales problématiques liées au logement et d’écouter les diverses propositions d’amélioration, de la part des uns et des autres. Ça sera à l’Etat de prendre des décisions par la suite. Mais pour Mayotte, inutile d’attendre le mois de juin pour des solutions. Les assises de la reconquête foncière qui auront lieu le 9 mars prochain à Mamoudzou pourront certainement apporter des premiers éléments de réponses.

Houmadi Abdallah

*Le foncier aménagé représente la matière première des opérateurs immobiliers. Ce dernier est d’ores et déjà connecté aux divers réseaux (eau, électricité). C’est un terrain exploitable, prêt à l’emploi.

*CIOM = c’est le Conseil Interministériel pour l’Outre-Mer. À cette occasion, les ministres remontent les principaux besoins des territoires d’outre-mer. Le président de la République s’occupe des arbitrages. Ce dernier s’occupe de retenir ou non les diverses propositions qui vont lui parvenir.