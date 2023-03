« Un village » pour mettre les femmes mahoraises à l’honneur

Ce projet de mettre à l’honneur la Femme à Mayotte était un des objectifs qui tenait à cœur de la CADEMA. « Le président, Rachadi Saindou, souhaitait commencer l’année avec un symbole fort en rendant hommage aux femmes, raconte Carine Medar, Directrice de l’Office de Tourisme Intercommunal Dembeni Mamoudzou. A Mayotte, il n’y avait pas d’événement sur cette thématique. La CADEMA a donc décidé de se positionner sur ce sujet ».

Six thématiques des droits des femmes vont être exposées lors de ce « village »

L’objectif de cet événement est donc de mettre en lumière la Femme et plus particulièrement la Femme Mahoraise. Ainsi pas moins d’une trentaine de stands seront présents lors de cette manifestation. « Le but est de réunir au même endroit tout ce dont à droit une femme, explique Carine. Il s’agit aussi d’avoir un événement dans l’année qui pèse pour Mayotte et qui ne soit pas dénué de sens », précise-t-elle.

Ainsi au-delà des traditionnels stands culinaires et de produits locaux, il y aura le vélo smoothie. « Il faudra pédaler pour boire un jus », s’amuse Carine. D’autres stands présenteront les thématiques des droits de femmes que sont la prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles ; l’égalité professionnelle et l’autonomie économique des femmes ou encore l’accès à la santé, aux droits sociaux et politiques. Des associations comme Ylang, Repema et Redeca seront aussi présentes pour informer les badauds.

La délégation régionale du droit des femmes sera mobilisée pour faire de la prévention et de l’information concernant les thématiques de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le territoire de Mayotte et sensibilisera les visiteurs à la place des femmes dans les médias, la culture et le sport ainsi qu’à une culture de l’égalité pour la jeunesse. L’association Yes we can nette sera également de la fête et proposera une cup menstruelle afin de démocratiser autant que possible cet accessoire sur le territoire.

La CADEMA aux avant-postes de cette manifestation

L’agglomération de Dembéni-Mamoudzou a pris un soin particulier à proposer un événement dédié aux femmes mais accessible à tous. Plusieurs entreprises privées spécialisées dans le bien-être seront présentes comme la coiffure, le maquillage ainsi qu’un institut de beauté, histoire de prendre soin de soi. Le campus connecté, la BGE ou encore la couveuse d’entreprises Oudjerebou auront des stands. « Nous n’avons malheureusement pas pu satisfaire l’ensemble des entreprises ou associations qui voulaient être partenaires de cet événement. Ils étaient trop nombreux », indique Carine.

En plus du grand village, deux bus de prévention seront ouverts au public, celui de Repema et de Narike MSada. Des chapiteaux « intimistes » permettront de faire des actes de prévention comme « des palpations mammaires par exemple, explique Carine. Enfin, la CADEMA aura également son stand et proposera un atelier dessin, ouvert à tous et intergénérationnel, dont la thématique sera « l’amour sans violence ». « Une grande lessive sera organisée. Nous allons étendre les dessins sur un grand fil et ainsi les exposer à l’ensemble des visiteurs.

Mais ce n’est pas tout puisque l’on donne la parole aux femmes. Il y aura ainsi une énorme bâche d’expressions sur laquelle seront imprimés les commentaires publiés sur les réseaux sociaux dont le thème est : Être une Femme en 2023, c’est… Par la suite elle sera installée tout au long de l’année sur une des façades du bâtiment de l’Agglo, car les droits des Femmes ce n’est pas seulement le 8 mars ! ». Et comme une bonne idée n’arrivant jamais seule, des portraits des agents femmes travaillant pour l’agglomération seront exposés « afin de les mettre en valeur ».

A travers l’organisation de cet événement, la CADEMA souhaite ainsi réunir un maximum de monde pour sensibiliser la population mahoraise aux droits des femmes. L’objectif étant à terme de pérenniser cette manifestation chaque année.

