Olivier Klein visite le pôle socio-culturel de Combani

En visite dans le centre ouest pour cette ultime matinée sur Mayotte, le ministre de la ville et du logement en a profité pour découvrir les locaux du pôle socio-culturel rattaché à la régie territoriale de Tsingoni. Un pôle de quartier, véritable point de rencontre de proximité et de rassemblement pour les enfants

mais aussi leurs parents proposant des espaces d’accueil où les gens peuvent avoir accès à des ordinateurs, à une douche gratuite, à une laverie pour 2 euros, à une bibliothèque mais aussi à des activités pour redonner dynamisme et envie à ce quartier et cette commune, de manière générale, qui ont essuyé durant ces 2 dernières années des évènements sociaux de révoltes et de violence.

Lieu de vie stratégique en ce centre ouest du territoire, ce pôle répond à des axes et besoins majeurs relatifs à l’éducation familiale, à l’hygiène mais aussi à l’insertion par l’inclusion notamment aux moyens d’ateliers de langues et d’écriture en cours.