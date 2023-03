Nouvelle plateforme collaborative à destination des professionnels de la construction

Lancée officiellement en ce début du mois de mars, la plateforme collaborative des ressources pour les bâtiments durables d’outre-mer — PERGOLA* — offre aux professionnels de la construction l’opportunité de mutualiser notamment l’ensemble global des réserves, techniques et processes informatifs locaux, relatifs aux bâtiments et à l’économie d’énergie, tout en adhérant à une large communauté dédiée à ces mêmes professionnels et ce, à travers les 6 territoires d’outre-mer déjà engagés; Nouvelle-Calédonie incluse.

En somme, un outil réseau de partage, d’échange et de diffusion créé par les professionnels ultramarins à destination des professionnels ultramarins en vue d’apporter une mise en avant, une accessibilité simplifiée de partenariats, de fichiers sources informateurs, d’expertises et autres supports corrélatifs en lien avec la qualitative amélioration des pratiques locales de construction et de rénovation.

Ayant pour aspiration de mettre en communes valeurs les respectives forces et singularités propres à chaque territoire, cette plateforme s’adresse à 3 catégories d’acteurs de la construction :

Les partenaires

Les experts

Les professionnels

Informations supplémentaires et formulaire d’inscription partenaire et expert