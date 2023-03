Des étudiants de l’IRTS s’envolent en formation au national et à l’international

Ils sont 130 de La Réunion et 34 de Mayotte en licence de l’Institut Régional du Travail social, à partir en mobilité.

C’est ce mercredi 1er mars, que les 164 futurs travailleurs sociaux ont décollé pour rejoindre leurs destinations de stage mobilité à travers le monde. Pendant 3 mois, ces apprenants en formation d’Assistant de service social, d’Educateur spécialisé ou encore d’Educateur de jeunes enfants seront en stage sur un territoire européen ou international.

Ils vont enrichir leur formation pratique en Belgique, au Québec, à Maurice dans le cadre des échanges Erasmus+, en Suisse via le développement de partenariats internationaux avec les écoles suisses, la métropole, la Guadeloupe, ou encore la Polynésie au sein de structures de terrain du réseau social et médico-social avec le soutien de LADOM Réunion, de LADOM Mayotte, du Conseil Régional de La Réunion et du Conseil Départemental de Mayotte.

On connaît les besoins immenses à Mayotte en compétence de travail social, ce stage en mobilité vient parfaire leur formation avant l’obtention de leur diplôme d’état en 2024, « il favorise l’esprit d’ouverture et enrichira leur vision du métier », relève l’IRTS.

Pour les formations de grade licence, la mobilité de 3 mois est systématiquement effectuée en fin de 2eme année et concerne les promotions d’Educateur ou Educatrice de jeunes enfants, d’Educateur ou Educatrice spécialisés et d’Assistant ou assistante de service social. Cette possibilité s’ouvre également à d’autres formations sans caractère obligatoire.