Défense mobilité, la transition professionnelle pour les militaires et leurs conjoints

Défense Mobilité La Réunion – Mayotte organise le jeudi 16 mars 2023 son 1er job dating à l’hôtel Ibis de Pamandzi, destiné aux conjoints de militaires ainsi qu’aux conjoints de la gendarmerie.

Cette matinée a vocation à mettre en relation des candidats avec des employeurs du secteur privé dans la perspective d’un retour à l’emploi.

Défense mobilité a la responsabilité d’accompagner le retour à la vie civile des militaires et de leur conjoint. Ce service est rattaché à la Direction des Ressources Humaines.

L’antenne de La réunion – Mayotte a l’ambition d’apporter des réponses performantes et personnalisées aux conjoints de militaires dans le cadre de leur reconversion professionnelle et sensibiliser les employeurs de Mayotte, aux compétences détenues par les conjoints de militaires et de gendarmes.

Défense mobilité organise la transition professionnelle du personnel militaire et civil du ministère des Armées, ainsi que celle de leur conjoint. Un accompagnement personnalisé et adapté au projet professionnel de chaque personnel comprend une démarche de reconversion, avec, pour priorité, la mise en relation avec les recruteurs publics et privés. Il s’appuie pour cela sur un réseau de proximité, « composé de conseillers disposant d’une parfaite connaissance des spécificités des candidats et des besoins des employeurs ».

« Près de 10.000 candidats (personnel civil, militaire et conjoints) ont retrouvé un emploi en 2022 à l’issue de leur accompagnement, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. Au niveau de l’antenne de La Réunion, près de 60 % des candidats ont retrouvé un emploi. Ce Forum a pour but la mise en relation des entreprises avec les candidats. »