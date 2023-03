Augmentation générale des hydrocarbures en mars

Les microplastiques à Mayotte : "un mega problème ?", interroge le Parc Naturel marin (PNM) de Mayotte. Depuis novembre 2022 et jusqu’à juin 2023, il finance et collabore avec une équipe de chercheurs en physique, chimie et sociologie pour mener une étude, avec la participation d’élèves de Mayotte, sur ces déchets microscopiques constitués par la dégradation des plastiques que l’on appelle les microplastiques.