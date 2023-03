.

marché public pour une mission de contrôle technique pour la construction de la Résidence « AL’MA »

.

Identification de l’organisme qui passe le marché : AL’MA Action Logement, 5 Rue de l’Ecole Louis Le Pensec – 97660 DEMBENI

Objet du marché : La présente consultation concerne un marché public pour une mission de contrôle technique pour la construction de la Résidence « AL’MA » – 33 logements pour Jeunes Actifs à Mamoudzou – Kawéni

Durée du marché : La durée prévisionnelle de la mission est fixée à 25 mois à compter de la notification du marché.

Nombre et consistance des lots : Le marché est unique.

Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte (au sens des articles R. 2123.1° et R. 2123-4 à R. 2123-6 du Code de la Commande Publique) avec possibilité de négociation

Modalités d’attribution : Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres finales



Les variantes ne sont pas autorisées.



Les conditions de participation et d’attribution sont fixées aux articles 4 à 5 du Règlement de Consultation.

Critères de sélection :

Les critères de sélection sont définis à l’article 6 du Règlement de consultation.

Date limite : Date limite de réception des offres : 20/03/2023 à 12h00 (Heure locale)

Renseignements divers :

Modalités de retrait du dossier de consultation :

Le dossier de consultation des entreprises est consultable et téléchargeable gratuitement par les candidats par voie dématérialisée sur le profil acheteur suivant :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_EMzEEWE-02



Transmission des candidatures et des offres :

La transmission des candidatures et des offres doit être effectuée par voie électronique sur notre profil acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_EMzEEWE-02



Renseignements complémentaires :

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir 10 jours avant la date limite de remise des offres une demande via le profil d’acheteur.

Une réponse sera alors adressée au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres à tous les candidats ayant reçu le dossier.

.

Date d’envoi à la publication : 27 Février 2023