Conseil national de la refondation: pour apporter du concret au logement

Le deuxième, des trois jours de visite d’Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement, aura été le plus « terre à terre ». Et pour cause, ce dernier a pu constater la situation actuelle du logement à Mayotte, de ses propres yeux. Le CNR* logement de cet après-midi avait aussi pour enjeu de synthétiser ces problématiques et de cibler des moyens d’action « concrets ».

Revoir le plafond des ressources pour les logements sociaux ?

Les chantiers SIM des futurs logements sociaux de Cavani ont fait partie des lieux visités un peu plus tôt par O. Klein. Ça tombe bien car le cœur du débat du jour concernait les possibles améliorations de ces derniers! Mariam Saïd Kalame, conseillère départemental de Sada-Chirongui, a allumé l’une des premières mèches et non des moindres : « Je trouve que le plafond des ressources, pour pouvoir prendre un logement social, doit être vu à la baisse. En effet, ce dernier, est d’environ 1900€ de salaire par mois. Or, le smic à Mayotte tourne aux alentours d’une mensualité de 1200€. Ça ne colle donc pas avec la réalité du territoire. » Une remarque partagée avec plusieurs acteurs présents à l’hémicycle, notamment dans le but d’offrir « plus de perspectives de logements, notamment aux jeunes mahorais qui veulent revenir travailler à Mayotte ». Des propos appuyés par Salim Mdéré, 1er vice-président du conseil départemental, qui insiste aussi sur le fait d’avoir « des logements sociaux à Mayotte, POUR LES MAHORAIS ».

Plus de logements, oui ! Mais sur mesure…

Un élu de la Cadema était sur place pour notifier que d’après une étude faite par leurs soins, relative aux différents types de constructions, beaucoup n’étaient pas assez adaptés. Abdou Dahalani, président du Césem, était du même avis, sur le besoin de construire des logements « sur mesure » et « répondant aux besoins des mahorais », comme « lors des périodes cycloniques », entre autres. Le dirigeant du conseil économique, social et environnemental mahorais, rappelle aussi l’urgence autour de cette thématique du logement. D’après lui, Mayotte, qui est l’un des territoires avec le plus d’habitants au m², aura « dépassé 750 000 habitants d’ici 2050 ».

Encore et toujours un problème foncier

Ahmed Ali Mondroha, directeur général de la SIM était sur place et ne s’est pas démonté. À sa décharge, la SIM « enchaîne les chantiers » et « fait de son mieux pour répondre aux besoins de tout un chacun ». Et ce, malgré un « manque criant de foncier ».

3 thèmes majeurs abordés

Ces quelques prises de paroles n’ont pas été anodines. En effet, pour Olivier Klein le CNR est un outil efficace pour réfléchir et agir. Il avait défini au début de la séance, 3 thèmes majeurs qui allaient servir de « conduite » :

Le pouvoir d’habiter (logement qui s’adapte à tout le monde)

Redonner goût à l’acte de construire

Transition écologique (un volet notamment évoqué par Maymounati Moussa Ahamadi, conseillère départemental de Dzaoudzi-Labattoir, lors de sa prise de parole)

Les propositions d’action ont continué d’affluer. Le ministre délégué chargé de la ville et du logement a pris en compte toutes les remarques, en particulier celle de Nadjayedine SIDI, conseiller départemental de Mamoudzou 3, qui a demandé des « moyens d’action plus concrets, notamment financiers, dans les problématiques liées au logement à Mayotte ». C’était justement le but de ce conseil. Nous vous ferons un débrief de ces échanges et des retombées qui en déboucheront, lors de nos prochaines éditions.

*Le Conseil National de la Refondation ou CNR, a été mis en place par Emmanuel Macron en septembre 2022, à l’occasion de son second mandat. L’objectif étant de « revivifier le débat démocratique et faire face aux enjeux forts devant lesquels se trouve le pays ». Ces conseils ont lieu dans toutes les régions de France et portent sur diverses thématiques « locales » et « nationales ». Après le CNR santé à l’occasion de la visite du ministre de la santé François Braun en novembre 2022, le logement a été la 2e thématique du CNR abordée à Mayotte.

Houmadi Abdallah