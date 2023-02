Transition Pro : sauvetage en cours grâce à l’appui du Medef

C’est la 2ème tribune dans nos colonnes de Hadji Anouar qui avait auparavant recommandé aux Comoriens de « ne pas choisir entre le pire et le moins pire » en pérennisant le système clanique. En cause, les candidatures à l’investiture suprême en 2024 aux Comores. Une bonne gouvernance conditionnera le développement du pays, donnera du travail aux habitants, et participera à un équilibre régional. De quoi regarder de prés qui se présente, et les éventuelles casseroles des prétendants