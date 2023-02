Olivier Klein :  «  Les marchés c’est la Vie ! »

Un lieu quelque peu inattendu sachant qu’il s’agit là de la 3ème visite mahoraise pour l’ex président de l’Anru (agence nationale pour la rénovation urbaine).

Bien qu’il affectionne particulièrement les marchés pour l’espace d’échange que cela représente et qu’il ait glané avec réel intérêt, quelques informations relatives à la tarification locale des fruits et légumes frais, soyons objectifs, ça n’est pas pour discuter cannelle et combava qu’Olivier Klein est là !

Après cette journée ’’détente’’ dédiée aux présentations et aux échanges enjoués de circonstance, en la présence notamment des maires de Mamoudzou, de Pamandzi mais aussi de certains élus départementaux, c’est dès ce mardi matin que les choses sérieuses devraient débuter notamment avec la visite du quartier des décasés du Talus 2 en la commune de Koungou mais également la découverte des bidonvilles de Kawéni ainsi que de Cavani.

Au programme : discussions concrètes et imprégnations des enjeux et dangers relatifs aux logements insalubres, aux glissements de terrain, à la surpopulation migratoire, aux politiques de la vile et des aménagements fonciers, aux projets de logements sociaux et de relogement à venir…

» L’État français et les ministres, notamment Gérald Darmanin et Jean-François Carenco sont très attachés à Mayotte et ont conscience de ses atouts. Nous sommes dans une dynamique commune qui a déjà été lancée il y a de cela de nombreuses années. On sait qu’il y a encore beaucoup de choses à faire mais la mobilisation est forte », nous indique Olivier Klein avant de souligner, demain, le prochain conseil national de la re-fondation (CNR), à la demande de président de la République, qui se déroulera donc localement pour le ministre de la ville et du logement.

L’ensemble de l’équipe du JDM ne manquera pas de vous tenir informé(e) en temps réel au regard de cette dense journée de terrain à venir.

MLG