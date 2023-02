Nouveaux accords commerciaux entre la France et deux pays d’Afrique de l’Est

Rappelons que la résolution appelant la Russie à retirer ses forces armées hors d’Ukraine présentée à l’Assemblée générale de l’ONU le 23 février dernier, après un an de guerre,, a recueilli 141 voix pour, parmi les 193 États membres de l’instance, 32 abstentions, dont la Chine et l’Inde, et 7 contre, dont deux pays africains, le Mali et l’Erythrée. Qui ont mis en avant leurs partenariats commerciaux avec la Russie.

Que la France veuille donc entretenir et amplifier ses accords avec des pays d’Afrique dans ce contexte n’a rien d’étonnant. C’est ainsi qu’Olivier Brecht, ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger, s’est rendu les 21 et 22 février au Kenya, puis le 23 en Tanzanie.

Avec le gouvernement kenyan, un renforcement de la coopération entre les pays, était à l’honneur, « notamment dans les domaines de l’industrie, de la santé, de l’agro-alimentaire et des infrastructures urbaines », indique son ministère. Face à une délégation d’entreprises emmenée par Business France et le MEDEF International, un nouveau modèle de voiture Peugeot, assemblé par Urysia, société partenaire du groupe Stellantis au Kenya, a été lancé. La France a également financé dans ce pays du matériel médical pour une unité de soins mère-enfants.

En Tanzanie, le ministre délégué a ouvert à Dar es Salaam le forum économique entre l’UE et la Tanzanie, aux côtés du vice-président tanzanien Philippe Mpango, avec lequel il s’est entretenu sur la relation bilatérale économique. Olivier Brecht a également renouvelé un accord déjà entériné en juillet 2022 sur la liaison aérienne entre Dar es Salaam et Dzaoudzi, opérationnelle via Ewa Air. Une délégation de l’aviation civile tanzanienne était alors venue à Mayotte.

Le ministre a échangé avec les membres du gouvernement tanzanien sur la possibilité d’amplifier les coopérations, « à l’heure où le pays connaît une croissance dynamique. »