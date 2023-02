La reconquête foncière : un enjeu pour tous

Ah le foncier… un sujet que beaucoup ne maîtrisent pas, comme vous et moi. Et pourtant, ce dernier représente un enjeu majeur pour notre territoire.

Reconquête foncière ?

Qu’est-ce que la reconquête foncière ? Lorsqu’on parle de cette dernière, on pense tout de suite aux collectivités qui veulent récupérer des terrains occupés illégalement. Mais ça va bien au-delà de tout ça. Il est déjà arrivé à certains d’acheter un terrain à un mauvais vendeur, ou à d’autres de ne pas retrouver leur titre de propriété. Les assises sur la reconquête foncière vont traiter de tous ces sujets et bien d’autres. Pour Ségolène de Bretagne, directrice du GIPL – CUF (commission d’urgence foncière), c’est « l’occasion idéale de trouver des réponses à ses questions » pour tout le monde.

Maîtriser le foncier

Ambdilwahedou Soumaïla, maire de Mamoudzou et initiateur de cet évènement, avec plusieurs partenaires, nous dévoile l’importance de cette thématique foncière : « Nous avons fait le choix de maîtriser le destin du développement de notre territoire. En quelques années, Mayotte s’est transformée, mais de manière non organisée. Nous devons maîtriser le foncier afin de pouvoir léguer aux futures générations un territoire aménagé, de manière contrôlée. Les assises peuvent nous permettre de répondre à plusieurs problématiques, comme la régularisation foncière entre autres. » Car oui, un terrain appartient soit au département, soit à la commune, ou bien au privé, comme nous expliquait si bien Nassuf Eddine Daroueche, Vice-président à la CADEMA. D’où l’intérêt de régulariser les situations, afin d’identifier les parcelles disponibles et les exploiter efficacement.

Le monde économique en dépend

Exploiter efficacement les parcelles disponibles, le monde économique n’attend que ça. En effet, d’après Marcel Rinaldy, de la CCI, la croissance économique du 101e département est « l’une des plus rapides » parmi les autres territoires. Mais, toujours d’après lui, il manque environ 1,5 million de m2 de terrains pour permettre à cette croissance de « mieux s’épanouir ». En effet, le maire de Mamoudzou s’est notamment exprimé là dessus, soulignant qu’il était impératif d’offrir aux futurs chefs d’entreprises désireux de s’installer sur l’île, des données d’urbanisme plus complètes, notamment sur les zones d’activités où ils pourraient s’implanter. C’est un enjeu clé pour le maire du chef-lieu de l’île aux parfums.

Des chiffres trop approximatifs

À l’heure actuelle, le conseil départemental détiendrait 40% du foncier du département, d’après Salim Mdéré, 1er vice-président du conseil départemental. Toujours d’après lui, ces chiffres sont à nuancer car « 90% » de ces terrains seraient situés sur des « zones sensibles ».

D’autres chiffres, moins approximatifs, devraient être disponibles lors des assises, notamment ceux concernant les parts du SMIAM qui n’ont pas encore été cédées.

À partir de 9h30, plusieurs ateliers basiques seront au programme d’une journée qui commence à 7h30, notamment sur la régularisation foncière ou sur l’amélioration du respect des règles de l’urbanisme, entre autres. D’autres, plus thématiques, comme sur l’accélération de la régularisation foncière, sont disponibles sur inscription*.

En outre, une enquête citoyenne a été mise à disposition de la population depuis le 23 février, pour avoir le point de vue des usagers, en guise de complément et pour apporter plus de statistiques. La mairie de Mamoudzou, les maires de Mayotte, le conseil départemental, la CCI, le Césem, action logement, la CUF, la préfecture de Mayotte et bien d’autres, ont travaillé conjointement dans ce dossier.

Houmadi Abdallah

*Programme complet : https://we.tl/t-Py6H36vEcE