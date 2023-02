Des aides nationales pour le secteur du tourisme à La Réunion et Mayotte

Le plan Destination France se fonde sur 5 axes d’intervention et mobilise plus d’1,9 milliard d’euros de crédits publics sur les trois prochaines années, en intégrant le Fonds Tourisme Durable (FTD). En complément de ce plan gouvernemental, les rubriques « développer le vélotourisme » et « emprunte carbone », sont dotées respectivement 6,36 millions d’euros et 0,5 million d’euros pour la période 2022-2023.

Le FTD est piloté par l’ADEME, qui confie son animation à des partenaires locaux qui sont chargés d’accompagner les entreprises éligibles. Pour Mayotte, le partenaire est l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte (AaDTM). Et à La Réunion, la Chambre de Commerce et d’Industrie, l’Office Intercommunal de Tourisme du Nord de la Réunion, le Parc National de la Réunion (Mafate).

Ces aides du Fonds Tourisme de l’ADEME visent à réduire et maîtriser les coûts fixes (énergie, eau, déchets, gaspillage alimentaire), à ancrer dans les territoires et la chaîne de valeur locale avec des produits de qualité (circuits courts de proximité et de qualité, synergies pérennes avec les acteurs du tourisme local et les producteurs locaux) et à favoriser l’engagement écologique comme un avantage concurrentiel et point de différenciation par la valorisation des démarches (outils de communication).

Les structures possédant un code NAF sont éligibles si elles relèvent des secteurs de l’hébergement, de la restauration, de l’agritourisme (code NAF agricole, avec pour au moins 20% de l’activité liée à l’hébergement ou à la restauration).