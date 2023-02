Bandrélé rénove une partie de ses logements indignes

« C’est une fierté pour notre commune et un moment important pour notre territoire », se réjouit Ali Moussa Moussa Ben, maire de Bandrélé. La commune va mettre en place un atelier de chantier d’insertion dans lequel douze jeunes de la ville vont être recrutés et formés pour la rénovation du petit bâti. « Pour l’instant nous avons recensé trente logements qui ont besoin d’être rénovés et réhabilités », indique le maire.

A travers ce partenariat avec Action Logement il s’agit de faire d’une pierre deux coups. « Nous allons accompagner les jeunes pour qu’ils puissent s’insérer dans la société afin de lutter contre le chômage. Nombreux d’entre eux sont éloignés de l’emploi ce qui crée des problèmes sociaux, car avoir un travail c’est aussi avoir de la dignité humaine. Les habitations de nos aînés vont être rénovées par des jeunes de la commune. C’est un service supplémentaire de la mairie envers ses administrés », explique Ali Moussa Moussa Ben.

En effet, la commune de Bandrélé compte actuellement 10.000 habitants. En 2030, selon les projections, elle en comptera près de 15.000. Les besoins de logements sont donc énormes. Mais, comme le rappelle le maire de Bandrélé, il s’agit avant tout de rendre digne l’habitat existant et créer de l’activité économique. « Il convient de lutter contre les logements insalubres et le chômage qui sont des priorités de la commune et une attente de la population. Nous devrons dans un futur proche créer de nouveaux quartiers, étendre ceux qui existent, définir de nouvelles zones et construire des villages. En attendant ces futurs projets, il faut apporter un minimum de confort à nos anciens comme l’accès à des toilettes dans chaque maison, refaire les couvertures ou encore ajouter une pièce supplémentaire dans certains logements ».

Action Logement partenaire incontournable de ce dispositif

C’est une subvention de 90.000 euros qu’Action Logement va mettre sur la table afin de mettre en œuvre ce programme de partenariat. Comme l’explique Nizar Assani Hanaffi, président du comité territorial d’Action Logement. « Notre objectif est de faciliter et maintenir l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Depuis 2019, nous avons construit 1.234 logements sociaux sur le territoire de Mayotte. Nous développons ainsi de nombreuses actions en faveur des territoires ultramarins ».

En effet, c’est dans le cadre du plan investissement volontaire pour les Outremer que Mayotte a, pour l’instant, pu bénéficier de près de 100 millions d’euros (sur les 1,5 milliards budgétisés) pour la construction de logements, entre autres. « Sur les 99 millions d’euros, 76 sont déjà engagés, indique Nizar Assani Hanaffi. Car il s’agit de mettre en place des solutions adaptées à chaque territoire. Ainsi à Mayotte nous travaillons autour de trois axes : l’achèvement de l’habitat existant et la régularisation foncière, l’accession sociale à la propriété et enfin la production de logements pour les jeunes. C’est ainsi qu’un immeuble de 36 logements sortira de terre dans la zone industrielle de Kawéni. Ce sera une résidence de jeunes actifs », se félicite-t-il.

Aussi, l’un des buts d’Action Logement est donc de développer « le mieux construire » en mettant en place des projets ayant un cercle vertueux le tout permettant d’améliorer les conditions de vie des habitants. En outre, la structure souhaite également favoriser l’insertion des jeunes dans le monde du travail en faisant le lien emploi-logement. Action Logement a pour volonté de dupliquer ce dispositif sur d’autres territoires du département. « Nous serons présents à chaque fois que nous serons sollicités et nous nous tenons à la disposition de chaque collectivité », assure le président du comité territorial.

Les 90.000 euros de subvention serviront donc à rénover trente logements de la commune, à former douze jeunes aux métiers du bâti ainsi qu’à les rémunérer pour leur travail de réhabilitation.

Enfin, Action Logement MAyotte (ALMA) a pour objectif de construire 5.000 logements dans toute l’île d’ici les dix prochaines années.

B.J.