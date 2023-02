Visite officielle du ministre Olivier Klein à Mayotte

Premier bain de foule et poignées de mains de circonstance pour l’apparition publique du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement qui s’est déroulée ce lundi, en cette fin de matinée, au marché couvert de Mamoudzou.

Olivier Klein en déplacement sur Mayotte jusqu’à mercredi prochain, devrait notamment se rendre, dès demain, sur la commune de Koungou pour aborder plus en profondeur les sujets du relogement, de l’aménagement et des divers projets liés aux chantiers d’habitats sociaux, en cours et à venir.

MLG