Ville de Chiconi – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Ville de Chiconi

1 place de la Mairie

97670 Chiconi

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

TRAVAUX

.

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Commune de Chiconi (976) Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000875300010 Code postal / Ville : 97670 Chiconi

Groupement de commandes : Non

.

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-securises.fr/ L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : BOINA Rifay – Tél : +33 639692294 – Mail : boina.rifay@villedechiconi.fr

.

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : cf les pièces du marché

Capacité économique et financière : cf les pièces du marché

Capacités techniques et professionnelles : cf les pièces du marché Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Lundi 20 mars 2023 – 16:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non Possibilité d’attribution sans négociation : Non L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de la Tranche 02 P01 de la RHI ANTAPAGNA / reconsultation du Lot 05 suite résiliation d’un opérateur économique défaillant

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Réhabilitation, restructuration et création de cheminements piétons CP1/2/25

Lieu principal d’exécution : CHICONI

Durée du marché (en mois) : 291

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non Marché alloti : Non

.

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détails sur la visite : Visite organisée sur site sous peine de rejet des offres prévue avec remise attestation de visite les : ? Jeudi 02 mars 2023 à 09h00 ? Jeudi 09 mars 2023 à 09h00 ? Jeudi 16 mars 2023 à 09h00

Autres informations complémentaires :

Contact : M. ALI MOUHAMADI au 0692706540

.

Date d’envoi du présent avis

24 février 2023