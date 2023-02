Une auto-école pour tous à Mtsamboro

« Nous avons commencé dès que nous avons eu l’agrément, tout en travaillant à boucler complètement nos critères d’accès à l’auto-école solidaire », rapporte Alfred Bacar Ali, Conseiller technique du maire de Mtsamboro et président de l’association Agir pour le Développement Intégré du Nord de Mayotte (ADINM) qui portait le projet.

Conscient que l’absence de permis de conduire est un frein pour le demandeur d’emploi excentré de la zone de Nord de Mayotte, il a décidé par le biais de l’ADINM de monter une auto-école solidaire à M’tsamboro. « Nous nous adressons à 4 publics différents. Les jeunes de la mission locale qui ont un projet d’insertion, les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, les bénéficiaires du RSA et les personnes en situation de handicap. Pour ceux qui correspondent au dispositif Permis solidaire entièrement financé par la Mission locale, c’est gratuit, mais les bénéficiaires du RSA devront payer 8 euros, soit le quart des prix pratiqués par les auto-écoles. Cela permet de prendre conscience de l’effort fait ».

Un public qui répond aux objectifs des financeurs que sont le conseil départemental et l’Etat par le biais du Fonds de Développement social (FDS), qui alloue 67.000 euros à l’investissement, la DEETS (Direction de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités), 50.000 euros en fonctionnement dans le cadre du Plan pauvreté, et la DRAJES (Délégation régionale académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports), 5.000 euros.

Le deux roues adapté aux jeunes

Et ils étaient présents à Mtsamboro pour cette inauguration ce vendredi : le secrétaire général adjoint de la préfecture Cédric Kari-Herkner, Zouhourya Mouayad Ben conseillère départementale de Mtsamboro et chargée de la jeunesse, ainsi que son binôme du canton, Abdoul Kamardine, 7 vice-présidents de la CA du Grand Nord, des représentants des CCAS, et naturellement le maire de Mtsamboro, Laïthidine Ben Saïd.

« Une commission de pilotage valide l’inscription des candidats qui seront accompagnés vers le permis de conduire », explique le conseiller technique. Qui nous explique être déjà dépassé par le succès, « les prescripteurs que sont les financeurs, auxquels s’ajoutent les CCAS, ont beaucoup de candidats intéressés. » Pour une question de « proximité », ils sont issus de la Communauté d’Agglomération du Grand Nord, mais aussi de la commune de Mtsangamouji. Nous étudions la possibilité de les faire venir en bus pour ceux qui ont des difficultés pour se déplacer jusqu’à nous ».

En septembre 2021, l’auto-école solidaire avait accueilli 21 élèves dont deux ont donc déjà décroché le sésame. « Beaucoup nous demandent d’organiser le permis moto aussi, et plus globalement deux roues. Cela fait partie des projets pour 2023 ».

Anne Perzo-Lafond