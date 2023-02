Nasrane Bacar : nouvelle ambassadrice du « sport comme école de la vie » !

Comme à l’accoutumée, une petite cérémonie conviviale a été organisée pour accompagner la signature du partenariat. L’occasion pour les représentants de la caisse régionale, locale, de Nasrane, ou même du maire de Mamoudzou, de glisser quelques mots.

Travail récompensé

La première réaction prise est bien évidemment celle de la principale concernée : « C’est un honneur pour moi de devenir la nouvelle ambassadrice du sport du Crédit agricole. Ce partenariat est une forme de récompense pour mon travail. Cela va me permettre de mettre les bouchées doubles dans la préparation de mes prochaines échéances, mais aussi d’avoir un peu plus de confort. Ça fait toujours plaisir de voir des gens nous aider à avancer, car vous savez déjà que l’athlétisme est un sport pauvre. Je reste quand-même focus sur mes prochains objectifs sportifs, qui sont les jeux des îles 2023 et les jeux olympiques 2024. Il va falloir continuer les entraînements, travailler dur, et surtout éviter de se blesser. »

Sport comme école de la vie : « avoir une égérie de premier plan »

Nous nous sommes par la suite adressés à Michel Cabrera, directeur de la communication du crédit agricole Réunion-Mayotte. Sport comme école de la vie, choix de sponsoriser Nasrane Bacar etc. Il nous dit tout : « Depuis plus de 25 ans, nous soutenons les associations du territoire, et notamment les sportifs. En effet, le crédit agricole partage plusieurs valeurs avec le sport, comme la détermination et les performances. Nasrane représente une égérie de premier plan. Cette dernière, au delà de son statut d’athlète de haut niveau, est intégrée dans le tissu local et soutient les jeunes sportifs du territoire dans cette envie de réussir. C’est ce qui fait d’elle l’ambassadrice idéale. »

Aktar Djoma, président de la caisse locale et Ambdilwahedou Soumaïla, maire de Mamoudzou, avaient eux aussi fait part de leur satisfaction quant à l’aboutissement de cette signature. Cette dernière s’est déroulée sans couacs. La native de Chirongui, récemment championne de France d’Athlétisme sur 60m et licenciée au Racing club de Mamoudzou, aura donc une aide financière supplémentaire pour préparer au mieux les jeux des îles de l’océan indien 2023, mais encore et surtout, les jeux olympiques 2024.

Houmadi Abdallah