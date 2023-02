Le (re)logement au programme de la visite du ministre Olivier Klein à Mayotte

A l’occasion de sa visite à Mayotte, le ministre rencontrera l’ensemble des acteurs permettant d’identifier les leviers d’accélération de la production de logements abordables. Les échanges avec le Préfet, missionné pour produire une feuille de route du bidonville au logement, et le CNR Logement, seront deux points phare.

Olivier Klein abordera également les questions de qualité de l’aménagement et de l’habitat, dans un territoire marqué par de très fortes contraintes naturelles : « si la résorption des bidonvilles constitue un impératif de salubrité et de sécurité, elle doit s’accompagner de démarches structurantes, en particulier sur les secteurs NPNRU, dont l’avancement sera partagé à l’occasion de la venue du Ministre. Enfin, au-delà des enjeux de logement et d’aménagement, le déplacement sera l’occasion d’aborder les problématiques plus larges du territoire, et de constater les réponses apportées par les outils de la politique de la ville, tels que la régie des territoires ou les cités éducatives. »

Des objectifs encourageants, qui l’amèneront à échanger avec les services déconcentrés de l’Etat (DEALM et DEETS) dès ce lundi, après avoir visité le marché couvert de Mamoudzou et avoir échangé avec les élus de Mamoudzou, Dembéni et Koungou.

Le lendemain, le ministre va entrer au cœur du sujet du relogement avec les visites du quartier Talus 2 de l’opération ANRU de Majikavo, avec les enjeux d’hébergement des personnes délogées, et à Kawéni autour du programme de renouvellement urbain du bidonville Disma. Olivier Klein échangera avec le conseil citoyen. Les futurs chantiers SIM seront évoqués.

La cité éducative de Dzoumougné, la médiathèque de Dzoumougné, ou la Régie des Territoires de Tsingoni, accueilleront la visite ministérielle.