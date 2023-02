Le Parc National de Mohéli accueilli par le GEPOMAY

Le programme a pour objectif un échange des pratiques, des connaissances et des méthodes entre les deux structures. Le Groupe d’Études et de Protection des Oiseaux de Mayotte (GEPOMAY), créé en 2010, a par exemple formé le PNM sur des suivis de l’avifaune, et de leurs côtés les habitants de l’île de Mohéli se sont particulièrement appropriés les nombreuses richesses locales et agissent aux côtés du PNM pour les protéger.

Anisse Ahamada, chargé des oiseaux des forêts à Mayotte et participant au programme d’échange avec Mohéli, en dit plus : « Ce qui m’a frappé durant cet échange, c’est la similarité de l’environnement et des milieux que l’on constate entre Mohéli et Mayotte : nous rencontrons des problématiques communes. Si les menaces environnementales sont identiques sur nos deux territoires, elles sont encore peu développées à Mohéli par rapport à Mayotte. Nous pouvons donc partager nos expériences, notamment dans l’évolution des espèces exotiques envahissantes ».

Quant à Malo Braquier, coordinateur de l’observatoire des oiseaux côtiers de Mayotte: « Les environnements côtiers de nos deux îles sont très proches, et pourtant on y retrouve des populations d’oiseaux différentes. C’est très intéressant d’essayer de comprendre pourquoi certaines espèces sont très présentes à Mohéli mais pas du tout à Mayotte et inversement. Les îles ne sont qu’à quelques dizaines de kilomètres. Pour comparer nos données et étudier la répartition des populations d’oiseaux à une plus grande échelle, nous devons agir main dans la main et surtout utiliser les mêmes méthodes de suivi ».

Suite à ce programme d’échange, une convention cadre de partenariat entre les deux structures devraient bientôt voir le jour.