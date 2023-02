De leur exploitation agricole ultramarine à l’Elysée

À la veille de l’ouverture de la 59ème édition du salon international de l’agriculture, le chef de l’État a reçu ce vendredi 24 février, au sein de son palais, l’ensemble des acteurs du monde agricole ultramarin pour un temps d’échanges.

Divers points ont été abordés au regard des filières des fruits et légumes mais aussi d’élevage avec, notamment, des aspirations d’autonomie et de souveraineté alimentaire portées sur la ré-exploitation de cultures historiques locales conjointes à la nécessité de travailler dans un même temps sur une dynamique innovante et de qualité avec pour horizon 2030.

Une consommation plus responsable exploitée localement notamment sur le volet de la pêche et des produits de la mer. En ce sens, Emmanuel Macron a confirmé son engagement vis-à-vis de l’Union européenne (UE) au regard du renouvellement des flottes de pêche ultramarines.

L’impact direct et les légitimes attentes liés aux crises géopolitiques et sanitaires ont aussi été évoqués tout comme le rappel du plan de résilience gouvernemental, déployé par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui avait permis de débloquer une enveloppe de 10 millions d’euros dédiés aux filières d’élevage ultramarines pour justement compenser une partie de l’inflation liée à l’alimentation animale.

Ces divers plans et besoins, propres à chaque territoire, seront traités lors du prochain comité des outre-mer ainsi que les légitimes financements publics qui s’y greffent. Un effort gouvernemental souligné par le chef de l’État en lien avec les aspirations de transformations agricoles initiées depuis 2019.