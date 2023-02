Le président de la Cadema, Rachadi Saindou, a présenté hier les nouveaux locaux des services Eaux et Déchets qui se situeront désormais dans la commune de Tsararano. Plus grand, doté d’un local de stockage et d’un garage, ce nouvel espace offrira de meilleures conditions de travail aux agents et permettra surtout un meilleur accueil pour le public.