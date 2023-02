Section d’excellence sportive : zoom sur la formation de nos jeunes footeux

Donner plus de chances de réussite aux jeunes talents

Jusqu’à l’été 2022, la meilleure chance pour qu’un espoir de Mayotte puisse rejoindre un club de football professionnel, était d’intégrer le pôle espoir de l’océan indien. Malheureusement, les places sont plutôt limitées, seulement 2 mahorais sont retenus en général. La SES (Section d’Excellence Sportive) a été imaginée en partie pour palier à ce soucis. Guillaume Brouste, directeur technique régional de la ligue Mahoraise de Football, nous donne les grandes lignes : « Pour préparer le concours d’intégration du pôle espoir à la Réunion, en avril, plusieurs dizaines de jeunes se disputent 2 places. C’est bien évidemment très peu, lorsqu’on sait que l’on peut avoir plus de 80 jeunes convoqués. Nous avons voulu mettre en place cette section d’excellence sportive, pour récupérer au moins une dizaine, parmi les meilleurs éléments restants. Nous leur proposons un parcours de pré-formation, à peu près similaire aux pôles espoirs. À la fin, les plus prometteurs seront sélectionnés, avec d’autres jeunes ultramarins, pour participer aux interligues. Là-bas ils pourront se faire remarquer par les représentants des meilleurs clubs français. Notre grande particularité est que les joueurs sont mixtes. Sur nos 14 protagonistes de cette année, nous comptons 10 garçons et 4 filles. »

Un parcours sport-étude

Les centres de pré-formation ne mettent pas de côté les études. Le SES de Mayotte en fait de même. Pour ce faire, ces pépites venus des 4 coins de l’île sont en internat au centre d’hébergement Abdallah Mami, non loin du stade de Cavani où ils bénéficient des installations sportives. En parallèle, ils étudient au collège de Mgombani. M. Brouste nous donne plus de détails : « Sur nos 14 espoirs, 11 sont en 4e (une fille et 10 garçons) et 3 sont en 3e (3 filles). Leur emploi du temps a été aménagé de manière à ce qu’ils puissent bénéficier de plusieurs entraînements par semaine et suivre leurs cours normalement. Nous avons même un dispositif de soutien, s’il y a des cours à rattraper. »

Et d’après François Baledent, ce sont « des jeunes passionnés par le foot et motivés pour réussir ». Toujours d’après lui, ils ont « de très bon résultats scolaires » pour la plupart et représentent « de très bons éléments pour le collège ». Pour ceux qui en doutaient, le sport et les études sont indissociables !

Aussi, ils ne font pas que du football, puisqu’ils comptent aussi la pratique obligatoire d’un autre sport, au choix, dans leur programme. Une des élève de 3e de la section s’était particulièrement illustrée au dernier cross académique.

Encore et toujours un travail d’équipe !

Le football est un sport d’équipe. C’est donc naturellement que diverses collectivités se sont jointes pour faire aboutir ce projet de grande envergure. Tout d’abord, le conseil départemental. Ils ont signé le 2 décembre 2021 une convention dans laquelle ils mettent à disposition le centre d’hébergement Abdallah Mami et le terrain départemental de Cavani aux jeunes, entre autres. Ensuite ils fournissent du personnel pour « surveiller et accompagner les enfants », d’après Guillaume. Aussi, comment ne pas citer le Rectorat ? On l’a évoqué, c’est un centre de sport-étude, et les moyens mis à disposition pour tout ce qui est suivi scolaire, c’est au Rectorat qu’on doit dire merci. La Fédération Française de Football et la Ligue Mahoraise de Football, sont bien évidemment aussi des acteurs principaux, d’un point de vue financier, mais aussi dans la pré-formation. Enfin, la mairie de Mamoudzou met quant à elle la main à la patte avec la fourniture d’un éducateur sportif diplômé, afin d’assurer des entraînements de meilleure qualité.

On sait que la Section d’Excellence Sportive concerne des élèves de 4e et de 3e. On sait aussi que certains des meilleurs joueurs qui auront participés au concours du pôle espoir, sans être retenus, feront partie de l’effectif. Pour le reste des candidats, ils seront pioché parmi les espoirs les plus prometteurs des quelques sections sportives présentes dans le département. Ces derniers sont même disponibles pour leurs clubs respectifs lors des matchs des week-ends !

Houmadi Abdallah