Programme de vols perturbé chez Air Austral en raison de problèmes techniques

Les passagers du vol Mayotte-Paris de ce jeudi 23 février à 20h ont reçu un sms indiquant un report de vol au lendemain. Ce n’est pas le premier depuis deux semaines.

Le B787 aux couleurs de La Réunion fut le premier touché il y dix jours, et par un impact de foudre qui a endommagé la dérive de l’appareil. Ce qui nécessitait une intervention spécifique, avec un hangar à la taille adapté et la disponibilité des équipes technique. Et engendrait une première modification des vols. « L’appareil est de nouveau en service depuis ce jeudi soir, et a pu assurer, avec retard, la liaison Paris-Mayotte », nous indique la compagnie.

Un autre appareil avait été affrété, mais les pilotes n’étant pas qualifiés pour atterrir sur la piste courte de Mayotte, un passage par La Réunion était obligatoire, avec changement pour un appareil d’Air Austral plus petit.

C’est en plein plan ORSEC pour le cyclone Freddy que le second B787 aux couleurs du lagon présentait un problème sur son système hydraulique en atterrissant à Mayotte il y a trois jours. Ce qui impliquait le changement d’une pièce conséquente, « elle pèse 200kg », avec des délais d’acheminement importants.

Une réunion doit se tenir ce vendredi avec la direction technique de la compagnie pour connaître les délais de traitement de cette panne.

AP-L.