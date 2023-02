Un cluster mahorais comme énième carte à jouer pour le tourisme

Antoine Tordeur (Happy divers) prend la présidence du CTM, le Cluster Tourisme Mayotte, pensé pour rassembler les acteurs dans une sorte d’ « union fait la force ». Mais ce sera aussi « un pour tous, tous pour un », écartant les tentatives de récupérations, pour ne pas enterrer la structure.

Un nouveau groupement vient de se créer pour contribuer au développement touristique de l’île : le Cluster Tourisme de Mayotte, aussitôt abrégé en CTM. On se souvient du cluster maritime créé en pleine épidémie de Covid qui avait donné des sueurs froides à certains lecteurs. L’anglicisme « cluster » est utilisé pour « groupement », mais on ne sait pourquoi, il a pris l’ascendance sur le terme français.

Des clusters, il y en a déjà 3 à Mayotte : Mayotte in Tech (ex-Gemtic), Cosmétique et donc Maritime. Pas forcément visibles au quotidien, c’est pourquoi il faut espérer que dans le secteur du tourisme, ce 4ème et dernier né, fasse davantage parler de lui et de Mayotte.

Difficile de discerner son objectif de celui d’un comité départemental de Tourisme, renommé Agence d’attractivité départementale de Mayotte (AaDTM), qui a pour mission la valorisation et le développement touristique de l’île. Le cluster Tourisme lui, affiche vouloir « impulser une dynamique de développement en rassemblant les entreprises ainsi que les institutions, syndicats, associations etc. dans un objectif de structuration de la filière. » Baptisé CTM, pas loin de l’ex-CDTM du Comité de tourisme… On attend la différenciation par l’action !

Pas de récupérations politiques

Comme pour l’AaDTM, le cluster Tourisme est initié par le conseil départemental : « En 2019, nous avons conventionné avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) sur 3 ans pour donner un poids à différents secteur, maritime, Itech et cosmétique, qui donnait naissance aux clusters respectifs », indiquait Nadjar-Habib Mahizio, Chef de service innovation Stratégie au conseil départemental. La CCI est aux manettes, plus exactement Nassay Ibrahima, Directeur du Pôle développement économique, qui a initié l’assemblée du jour, « nous sommes motivé. Il ne faut pas tomber comme pour d’autres secteurs, dans des récupérations politiques de l’action », nous confie-t-il. Pas de tirage de couverture à soi donc.

Une quarantaine de professionnels était présents dans la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie qui initiait l’action ce mercredi. Hôtels, restaurants, salon de thé, gîtes, activités de loisirs… tous fanas pour intégrer le cluster qui en définissait les contours. Il fallait en effet répertorier en premier lieu l’ensemble des entreprises et structures potentiellement adhérentes. « Pourrait-on suggérer aux banques de l’intégrer ? », interroge Marcel Rinaldy, dirigeant du groupe de cosmétique 3M, qui menait les débats avec Charles-Henri Mandallaz, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH). Une bonne idée que de les inciter à suivre de prés l’émergence des projets et les difficultés à les mener.

De nouvelles énergies pour viser l’international

L’enjeu n’est pas énorme pour l’instant à Mayotte, île peu touristique. Mais dans ce domaine, on ne sait pas trop qui de l’œuf ou de la poule… « Il y avait en moyenne 65.000 visiteurs par an à Mayotte avant le Covid, majoritairement affinitaires (amis et familles) et d’affaire. Les touristes d’agrément (sans lien avec le territoire) représentaient 17% qui résidaient en hébergement touristique. » On connaît les freins qui ont été rappelés, sur l’attractivité et la délinquance, mais l’absence de grands projets hôteliers portant des activités touristiques, doublé du prix du billet d’avion, n’incite pas au départ vers Mayotte. Il faut faire rêver. Car nous avons des atouts, comme le rappelait la CCI : faune, flore, patrimoine culturel, mais insuffisamment mis en valeur. « Pour cela, nous vous recommandons à vous, professionnels du tourisme, à alimenter la page #tousmayotte de belles photos et d’informations valorisant le territoire ».

Plusieurs porteurs de projets sont également présents. Antoine Tordeur, gérant du centre de plongée Happy divers à Mtsangamouji, a retapé le gîte de Mliha grâce aux fonds européens, « je n’attends plus que les fonds promis par le conseil départemental pour investir dans les lits », nous indique-t-il. Des initiatives à soutenir, Mayotte manquant d’infrastructures de qualité, au service irréprochable.

Il va pouvoir activer les volontés de bien faire, car c’est lui qui a été choisi comme président du CTM. Un choix qui privilégie donc un entrepreneur à une institution, qui peut laisser espérer beaucoup: « Nous sommes nombreux à travailler dans ce secteur du tourisme, il faut maintenant partager nos compétences au bénéfice du développement du tourisme dans le département, mais aussi au national et à l’international. Je vais pouvoir m’appuyer sur le bureau, composés notamment de jeunes qui dégagent une belle énergie. » C’est Aminati Romouli (SARL EARL Appart) qui le secondera comme vice-présidente, Antufaty Hafihou (SARL Botolava) qui en sera la secrétaire et Freddy Novou (Chargé de mission de MCG), le trésorier.

C’est donc cela que tous attendent d’un cluster où ils seront membres actifs, donner ses lettres de noblesse à l’hébergement et aux activités de loisir sur le territoire.

Anne Perzo-Lafond