Réhabilitation d’un logement à Mgombani : améliorer les conditions de vie des habitants

Une petite foule s’était mobilisée devant les locaux de HSPC, à Mgombani pour cette réception. Parmi eux, représentant du département, de la mairie, et de la Cadema entre autres.

Une famille comblée

Madame Haloua Boinaidi, femme au foyer, est l’heureuse bénéficiaire du jour. Elle était bien évidemment présente à cette cérémonie, située à seulement quelques mètres de son domicile. Nous avons pu recueillir ses premières impressions, et le moins que l’on puisse dire, est qu’elle était ravie : « Un grand merci merci à tous les acteurs qui ont pu rendre ces travaux possibles. Je ne m’attendais vraiment pas à un tel changement, je suis très heureuse des résultats, mes enfants aussi sont heureux, ça fait chaud au cœur. Je ne travaille pas et n’ai pas beaucoup de ressources, donc c’était inespéré. Encore merci ! » Concluait-elle, émue.

Les collectivités locales pour le financement, HSPC à la baguette

Pour mener à bien ce chantier, la CADEMA a fait appel au spécialiste local des logements, HSPC. Thibaud Vigier, responsable du chantier, nous en dit davantage sur cette opération : « Nous, HSPC, sommes intervenus en tant que maîtres d’œuvre et constructeurs dans cette opération. Les travaux ont duré un peu plus d’un mois. Ils concernaient la rénovation de toutes les pièces de la maison, des portes et des fenêtres, la création d’extension, notamment pour une cuisine. On compte aussi la pose de panneaux photovoltaic et d’une cuve de stockage d’eau potable, entre autres. Le financement a été effectué conjointement par la DEAL, à hauteur de 36 000 euros, le conseil départemental, à hauteur de 20 000 euros et la CADEMA, à hauteur d’un peu plus de 9000 euros. Enfin, Mme Haloua a participé symboliquement avec 150€. La mairie de Mamoudzou a aussi aidé, en cédant le foncier, car la parcelle où vivait Mme Boinaidi, appartenait à la commune. »

Éligibilité

Il existe bien évidemment des critères d’éligibilité, afin de bénéficier de cette aide. Boinaidi Salim, vice-président chargé de l’habitat et du logement à la CADEMA, nous explique les grandes lignes : « Comme vous l’aurez compris, l’objectif est de lutter contre le mal logement et améliorer les conditions de vie des habitants de notre territoire. Est éligible, toute personne vivant dans un logement insalubre, qui ne respecte pas les normes sanitaires notamment. Ensuite, la personne doit participer selon sa situation et ses ressources, ça peut être 150€ comme Mme Haloua, ou 400€ voir 500€, tout dépend des revenus. Par ailleurs, le demandeur doit être propriétaire de son logement. C’est là où la DEAL et la mairie nous facilitent les choses, car beaucoup de terrain appartiennent aux communes. Les critères complets sont présents dans un dossier qu’on peut retirer auprès de la CADEMA. »

La réception avait commencé par des élocutions des différents partenaires et s’était poursuivie par la visite du logement (qui n’a été approché que de l’extérieur, afin de préserver la vie privée de Haloua et de ses enfants).

6 logements ont déjà été réhabilité pour cette année, 19 autres sont attendus avant la fin de l’année, toujours pour la communauté des communes de Dembeni et Mamoudzou. Dans ces opérations, tout le monde est gagnant, puisque HSPC « fait appel à de petites entreprises locales » pour compléter les travaux. Nous pouvons conclure avec cette phrase de Rachadi Saindou, président de la CADEMA : « Les opérations de réhabilitation de logements améliorent la vie de dizaines voir de centaines de personnes. » C’est sûr et certain.

Houmadi Abdallah