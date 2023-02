Visite du président d’info jeunes France : de nouvelles perspectives pour Mayotte

L’ensemble des invités a répondu présent à l’appel, il faudrait peut-être même songer à agrandir les locaux du Centre Régional d’Information Jeunesse, tant leur influence grandit. La visite d’Emmanuel Mourlet en est la preuve. En effet, c’est la première fois que le représentant numéro un d’info jeunes France se déplace jusqu’au 101e département.

Une visite qui offre de nouvelles perspectives dans le département

Ce n’est un secret pour personne, Mayotte possède de gros enjeux concernant la jeunesse. Et ça, M. Mourlet en est bien conscient, d’où sa venue. Il nous explique les détails de son séjour, qui aura pour principal objectif, d’offrir de nouvelles perspectives à l’île aux parfums : « Bien sûr, je ne suis pas ici par hasard. Vous le savez, Mayotte bénéficie de l’image d’un territoire ultramarin à en devenir. Les enjeux économiques et sociaux sont très importants, notamment au niveau de la jeunesse. Tout d’abord, mon objectif est de rallier les collectivités locales au CRIJ. La mairie, le département… ils doivent compter/s’appuyer sur ce dernier et en faire un acteur des politiques publiques. Il (le CRIJ) possède les éléments nécessaires pour répondre à certaines problématiques de l’île. C’est dans ce sens là que mon deuxième objectif sera de leur apporter des idées, un soutien méthodologique, de nouvelles perspectives. Leur donner la possibilité d’améliorer un travail déjà très bon de leur part. »

Un travail d’équipe

Si ce travail est aussi bon, c’est en grande partie car le Centre Régional d’Information Jeunesse s’appuie sur des partenaires engagés et complémentaires. Madeleine Delaperrière, déléguée régionale de la DRAJES Mayotte, nous éclaire là-dessus : « À Mayotte il existe beaucoup de structures qui accompagnent les jeunes. Parmi elles, le CRIJ. Ils se chargent d’informer cette jeunesse et l’orienter vers les structures les mieux adaptées pour continuer le travail dans d’autres dimensions, comme la mission locale par exemple. De notre côté, à la DRAJES, nous les soutenons, que ce soit d’un point de vue financier ou bien par des réflexions. C’est un modèle de travail d’équipe. »

Des jeunes conquis

Comment parler d’une rencontre avec les jeunes sans l’avis d’un d’entre eux ? Ça tombe bien, nous avons interrogé Yannis Matoiri,18 ans. Ce dernier fait du service civique au centre social de Sada et était lui aussi présent à Nivak* pour l’occasion. Il nous fait part de son retour, plus que positif : « Ça fait plaisir de voir qu’on se préoccupe de nous. J’aimerai vous dire que nous ne sommes pas aussi agressifs qu’on nous décrit. La grande majorité d’entre nous cherche juste à s’en sortir. Même la plupart des jeunes que j’ai pu rencontrer dans le cadre de mes missions est dans cette optique là. Nous avons juste besoin d’encadrement et le CRIJ est un des acteurs qui s’en charge. La venue du premier représentant d’info jeunes en France témoigne de leur intérêt pour nous. En effet, ils sont là pour donner de nouvelles possibilités à nos accompagnants. C’est une bonne chose. »

Une réussite notable

Nassor Mohamed, directeur du Centre Régional d’Information Jeunesse était très satisfait de l’événement. Et la présence de tous les partenaires, ainsi que des invités, n’y était pas anodine. Il nous en dit davantage à ce sujet : « C’est une réussite, tout d’abord parce que l’ensemble des invités a répondu présent.Tout le monde était réuni pour un seul objectif : l’accompagnement des jeunes. La présence du président national d’info jeunes est une forme de récompense pour le travail que nous accomplissons au quotidien, qui est d’orienter la jeunesse, leur faire acquérir de l’expérience. Sans nos innombrables partenaires nous n’arriverons pas à nos fins, c’était donc un plaisir de les voir tous présents aujourd’hui. Nous avons eu pas mal de discussions intéressantes, nous espérons qu’elles vont aboutir. »

On aurait tort de ne pas le rappeler, l’influence du CRIJ ne cesse d’évoluer. En effet, ils ont accueilli plus de 27 336 personnes en 2022, pratiquement 3 fois plus qu’en 2021 (8876 personnes). Et avec les ambitions présentées par Emmanuel Mourlet, la situation ne peut que continuer à s’améliorer.

La journée avait quant à elle commencé avec des allocutions du président du CRIJ et du président d’info jeunes France. Elle s’était poursuivie par des échanges, avant de se conclure par une information collective sur les métiers de l’informatique.

Houmadi Abdallah

* Info Jeunes France (l’Union Nationale de l’Information Jeunesse ou UNIJ) est une association créée en 2008. Elle a pour mission de représenter l’Information Jeunesse et de valoriser les activités du réseau auprès de l’ensemble de ses interlocuteurs publics et privés, au niveau national.

*nivak est le surnom donné à Cavani par les jeunes