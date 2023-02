Les marchés agricoles et d’artisanat du Sud sont de retour !

La Communauté de Communes du Sud et les communes de Bandrélé, Bouéni, Chirongui, et Kani-Kéli organisent des marchés évènementiels de manière collaborative afin de valoriser les producteurs et les artisans du territoire.

De nombreux exposants et produits locaux sont à chaque fois présents. Vous pourrez ainsi trouver des fruits, des légumes, des plantes, du sel et des épices… mais aussi des produits d’artisanat, de décoration, des ustensiles de cuisine, des broderies. Des produits de restauration traditionnelle seront également disponibles ainsi que des plats, des jus, des gâteaux et des achards.

Le prochain marché aura lieu samedi 25 novembre, de 8h à 13h, à Kani-Kéli, route principale devant l’école la Rose.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook de la CCSud @ccsud.mayotte

Ou par mail en vous adressant au Service Développement des Activités Economiques à

economie@ccsud.yt